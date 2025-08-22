Slušaj vest

Zanimanje stjuardese godinama važi za jedno od najpoželjnijih – putovanja širom sveta, uniforma koja simbolizuje eleganciju, plata koja premašuje prosečne iznose u regionu i prilika da se upoznaju ljudi iz različitih kultura. Međutim, realnost ovog posla često je daleko od glamura koji se prikazuje na društvenim mrežama.

Tina Grabež objasnila i mračnu stranu posla

To najbolje zna Tina Grabež, bivša stjuardesa iz Beograda, koja je šest godina letela za avio-kompaniju sa Bliskog istoka. Danas je popularna na društvenim mrežama, gde svoje iskustvo deli sa više od 360.000 pratilaca. Njeni snimci iz serijala “Da li i dalje želiš da budeš stjuardesa ili stjuard?” postali su viralni jer na iskren i neposredan način prikazuju i lepu i ružnu stranu ovog posla.

- Svi zamišljaju egzotične destinacije, ali niko ne vidi buđenja u dva ujutru, rad za sve praznike, neželjene flertove, prekomernu seksualizaciju profesije, opadanje kose, gojenje od avionske hrane, hroničnu neispavanost, izloženost radijaciji i virusima. To je realnost koju mnogi ne mogu da izdrže - otvoreno priznaje Tina.

Velike plate, ali i veliki umor

Jedna od glavnih motivacija mladih da se prijave za posao stjuardese jeste plata. Prema Tininim rečima, prosečna mesečna zarada ide i do 3.000 evra, nekada i više, u zavisnosti od broja letova.

- Svaki let se posebno plaća, a dodatno se računa i vreme koje provedemo na aerodromu. Plus, obezbeđen je smeštaj i ne plaćamo kiriju ni račune. To znači da sve što zaradimo ostaje nama - kaže ona.

Ipak, ono što mnogi ne znaju jeste da se ova zarada skupo plaća zdravljem.

- San nam je potpuno poremećen. Nekad ne znaš da li jedeš doručak ili večeru, niti gde se budiš. Jednog dana si u Tokiju, drugog u Dubaiju. To na duže staze telo ne može da izdrži“, priznaje Tina, koja je upravo zbog toga i odlučila da završi svoju karijeru u avijaciji.

Srbi – prijatni, ali i “namrgođeni”

Tokom šest godina rada u Emiratima, Tina je imala priliku da sarađuje sa stotinama kolega sa Balkana. Kako kaže, naš mentalitet je prepoznat i cenjen.

- Menadžment voli da zapošljava naše ljude, jer smatraju da smo uslužni, prijatni prema putnicima i da lepo izgledamo. Ipak, često mi kažu i da izgledamo strogo i namrgođeno. To sam primetila i kod drugih kolega sa Balkana – čak i kada se smeškamo, delujemo ozbiljno - otkrila je ona za Mondo.

Ljubavni život stjuardesa – razbijeni mitovi

Jedna od najčešćih predrasuda jeste da su stjuardese u vezi sa pilotima ili da se njihov posao povezuje sa elitnom prostitucijom.

- To su mitovi koji samo štete. Takve priče nemaju veze sa realnošću. Posao je ozbiljan, a žene su posebno zaštićene. Na Bliskom istoku je seksualno uznemiravanje strogo zabranjeno, žene su zaštićene kao ‘beli medvedi’. Niko ni ne pokušava da ih napada, jer bi to izazvalo ogroman skandal - naglašava Tina.

Zanimljivo je i da, uprkos očekivanjima, naše devojke češće ulaze u veze sa momcima iz Afrike nego sa Arapima. „To je multikulturalna sredina i ljudi se spajaju na razne načine, ali Arapi nisu toliko prisutni u tim vezama koliko ljudi misle“, kaže Tina.

Standardi lepote i stroga pravila

Posao stjuardese zahteva da devojke uvek izgledaju uredno i negovano. Ali, to ne znači da kompanije traže manekenski izgled.

- Nikoga ne zanima da li izgledate kao misica, ali devojka mora da izgleda pristojno. Velike oscilacije u kilaži nisu dozvoljene. Ako menadžeri primete višak kilograma – koleginica odmah ide na dijetu. Jedini zvanični uslov je da morate dohvatiti visinu od 212 santimetara. To se proverava još na intervjuu - objašnjava ona.

Putnici – od najzahtevnijih do najsmešnijih situacija

Tina je za šest godina rada doživela brojne situacije koje je i danas nasmeju.

- Najzahtevniji su putnici u biznis klasi kojima je neko poklonio kartu. Oni umeju da izmišljaju, da traže posebnu hranu ili kafu, pa čak i da žele obroke iz prve klase. Jedna žena mi je jednom tražila da joj iz obroka izvadim svako zrno graška! Takve situacije zahtevaju strpljenje i humor – najvažnije je ne shvatati ništa lično - objašnjava Tina.

Uprkos tome, naglašava da se u avionu poštuju jasna pravila: od bezbednosti tokom sletanja i poletanja, do činjenice da torbe ne smeju da stoje u krilu, a sedišta pored pomoćnog izlaza moraju biti podignuta.

- Naša primarna uloga nije da donosimo piće – mi smo tu zbog bezbednosti putnika - podseća ona.

Tajne sobe za posadu

Malo ko zna da stjuardese na dugim letovima imaju svoje male bunkere za odmor.

- To su uske prostorije iznad kabine, do kojih nekad moramo da dođemo puzeći. U zavisnosti od dužine leta, imamo tri do četiri sata odmora. Posle kratkog sna, dovoljno mi je pet minuta da se našminkam i sredim, i ponovo izgledam potpuno spremno za rad - priča Tina.

Kada putnici ugroze bezbednost

Jednom prilikom se u Južnoj Koreji dogodio incident kada je putnik otvorio vrata aviona u trenutku dok je letelica bila na 200 metara od zemlje. Tina je svojim pratiocima objasnila koliko je to moglo biti kobno.

- Ljudi pitaju zašto niko nije izleteo napolje. Sreća je bila što su unutrašnji i spoljašnji pritisak tada bili gotovo jednaki, a putnici vezani. Ali da se to desilo na većoj visini – svi bi poginuli. Zato uvek apelujem da se pojas nosi tokom celog leta - naglasila je ona.

Prljavština o kojoj niko ne govori

Jedan od najšokantnijih detalja koje Tina otkriva jeste nivo higijene u avionima.

- Pod je užasno prljav, zato nikada ne treba hodati bos. Kuhinja, stočići, sedišta i toaleti često se brišu istom krpom. Toaleti su definitivno najprljaviji deo aviona. Pravilo od pet sekundi ne važi – ako hrana padne na pod, odmah se baca u đubre - priznaje bivša stjuardesa.

Omiljene destinacije i nostalgija za Evropom

Iako je obišla gotovo ceo svet, Tina kaže da je Evropa ostavila najlepši utisak. „Svi očekuju da kažem Maldivi ili Bali, ali moj favorit je Minhen. Evropljani su kulturni i ljubazni, a meni je to mnogo značilo - priznaje ona.

Posao za hrabre, a ne za romantičare

Tina je poručila i da posao stjuardese nije za svakoga.

- Ako ste previše vezani za porodicu, ovo nije posao za vas. Bićete stalno odsutni od kuće. Ako tražite glamur – pronaći ćete ga na društvenim mrežama, ali ne i u realnosti. Ovaj posao je za hrabre i istrajne, one koji žele da svet upoznaju iz jednog drugačijeg ugla.

Tina Grabež danas više ne radi u avio-industriji, ali svoje iskustvo rado deli online, razbija mitove i edukuje putnike. Njeni snimci, u kojima sa dozom humora i iskrenosti govori o poslu, privukli su ogromnu pažnju. A ako se po nečemu razlikuje od drugih – to je upravo u tome što ne prodaje iluziju, već pokazuje pravu sliku neba.

Bonus video: Stjuardesa o jeftinim avio letovima