Dok su Sunce i Mesec u promenljivom zemljanom znaku Device, vreme je da preuzmete odgovornost na praktičniji način, započnete zdravije navike ili raščistite nered koji se nakupio - bilo emotivno ili poslovno. Mlad Mesec će biti u napetom aspektu s nepredvidivim Uranom, što povećava verovatnoću da ćete se suočiti s iznenadnim promenama dok pokušavate da sredite svoj život.

Rutine koje želite da izgradite treba da budu dovoljno fleksibilne da izdrže neplanirane izazove, zato se potrudite da ostvarite svoje vizije, čak i ako osećate pritisak ili morate da razmišljate van ustaljenih okvira.

Blizanci

Ovaj mlad Mesec dešava se u jednom od najosetljivijih i najličnijih delova vaše natalne karte, pa analitičnost Device sada osvetljava sve ono što vam je najbliže srcu. To može biti i doslovno - idealan je trenutak za temeljno sređivanje životnog prostora ili osvežavanje enterijera. Okružite se funkcionalnošću, udobnošću i radošću.

Takođe, može se manifestovati i metaforički: podstaći će vas da gradite zdravije odnose s bližnjima i da pronađete isceljenje u svojim uspomenama.

Mlad Mesec je u kvadratu s divljim Uranom koji se nalazi baš u vašem znaku, pa očekujte nekoliko nepredvidivih obrta. Potrudite se da ostanete fleksibilni i pronađete lekciju u svakom zaokretu.

Devica

Mlad Mesec se odvija baš u ovom znaku, gotovo istovremeno sa početkom rođendanske sezone Devica, što označava početak jednog od najuticajnijih perioda u godini za vas. Ova lunacija je uvertira za pomračenje Sunca koje vas čeka za otprilike mesec dana, zato je sada idealan trenutak da uvedete nove navike, rutine i obrasce koji će vam pomoći da lakše prođete kroz izazove sezone pomračenja.

Fokusirajte se na to kako možete unaprediti svakodnevicu, ali i na ono što treba da osvežite u sebi. Uranova nepredvidivost može testirati vaše planove, ali se oslonite na svoju prilagodljivu prirodu - budite kao vrba koja se savija sa vetrom, a ne lomi.

Ribe

Odnosi mogu postati komplikovani jer usklađivanje emocija, hormona i želja dvoje ljudi nikad nije jednostavno. Ipak, pod ovim mladim Mesecom možete se osloboditi dramatike i sagledati stvari na praktičniji način. Možda ćete poželeti da se malo distancirate i date prostor partnerima ali i sebi. Kontrola je iluzija, naročito kad su u pitanju drugi ljudi, pa je najbolje što možete da uradite za svoje mentalno zdravlje - da živite u sadašnjem trenutku.

Pronađite balans između slepog poverenja i potpunog zatvaranja. Ključ uspešnih veza je ranjivost, uz jasnu svest.

Ako planirate da postavite želje i ciljeve za mlad Mesec, sada je savršen trenutak jer već za dve nedelje sledi moćno pomračenje Meseca u vašem znaku. Sredite emotivne i partnerske odnose kako biste spremni dočekali tu intenzivnu lunarnu fazu.

