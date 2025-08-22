Slušaj vest

Dnevni horoskop za 22. avgust. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta na kraju nedelje očekuje sve znake horoskopa.

OVAN

Period povoljan za investicije, ali ipak se konsultujte sa stručnjakom i odlučujte na timskom nivou. Finansijski rizik. Ovaj dan vam donosi lep izlazak u društvo i novo poznanstvo s veoma zanimljivom osobom. Variranje pritiska.

BIK

Ovaj period je nepovoljan za pokretanje novog posla i početak nove poslovne saradnje. Potrudite se da završite ono što ste započeli. Ovaj dan donosi vam strastveni ljubavni sastanak sa osobom koju poznajete preko posla. Muči vas reuma.

BLIZANCI

Odlaganje sastanka ili promene u prethodnom dogovoru sa saradnicima mogu da iskomplikuju situaciju. Uspešno ćete s partnerom prevazići jedan dugotrajan problem. Poboljšanje odnosa i veće uzajamno razumevanje i podrška. Prehlada.

RAK

Pripremite rezervni plan, jer vam nepovoljan aspekt može doneti problematičnu situaciju na poslu. Konfliktni odnosi. Rakove očekuje romantičan sastanak sa osobom koju su upoznali preko saradnika. Probavne smetnje.

LAV

Očekuje vas neizvesnost, jer ćete tek u poslednjem trenutku dobiti važan odgovor od saradnika od kog zavisi izvodljivost zadatka. Poznanstvo sa atraktivnom osobom na sastanku može se pretvoriti u nešto mnogo više. Izražena glavobolja.

DEVICA

Device koje rade s klijentima trebalo bi da budu oprezne, jer su mogući nesporazumi i previdi. Vaš odnos s partnerom može obeležiti spor oko novca i ulaganja. Neophodno je kompromisno rešenje između vas. Prehlada praćena kašljem, posetite lekara.

VAGA

Nepovoljan aspekt može da uzrokuje napetost na poslu, biće negativnog naboja u međuljudskim odnosima. Vage su uvek okružene obožavaocima, ali ovaj dan može doneti delikatnu situaciju. Bolovi u nogama su najverovatnije reumatske prirode.

ŠKORPIJA

Atmosferu na poslu ovog dana može obeležiti konflikt neistomišljenika ili spletka koja bi mogla da ima krupne posledice. Ljubomorne scene i nesporazum između vas i partnera biće kratkotrajni, ali veoma burni. Pad imuniteta zbog premorenosti, potreban vam je odmor.

STRELAC

Nepovoljan aspekt donosi negativnu energiju u vidu pogoršanog odnosa s jednim kolegom ili nadređenim. Slobodne Strelčeve očekuje novo poznanstvo, koje se može odigrati na nekom kraćem putovanju. Vrtoglavice uzrokovane poremećajem centra za ravnotežu.

JARAC

Neko od vaših saradnika može danas otkazati dolazak na važan sastanak. To će izazvati velike promene u vašem planu. Danas možete imati raspravu s partnerom, i to zbog neke stare sporne situacije. Kriza poverenja. Reumatski bolovi.

VODOLIJA

Nepovoljan dan za investicije, u komunikaciji se čuvajte nesporazuma. To bi moglo dovesti do gubitka. Vodolije koje su u braku prolaze kroz turbulentan period u odnosu s partnerom. Osećaju se neshvaćeno. Promenite režim ishrane, imate problem s varenjem.

RIBE

Glavni izazov ovog dana je da se izborite sa iznenada skraćenim rokom za završetak važnog posla. Oslonite se na članove tima. Vaš odnos s partnerom ovog dana prolazi kroz krizu poverenja. Ispravite tu nepravdu. Stomačne tegobe praćene dijarejom.

