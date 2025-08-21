Da li je opasno plivati odmah posle jela? Stručnjci razrešili večitu dilemu, evo šta savetuju
Generacijama se prenosi savet da sačekamo bar 30 minuta nakon jela pre nego što uđemo u vodu. Ali, da li je ovo verovanje zaista zasnovano na nauci, ili je samo još jedan uporan mit bez čvrste osnove?
Naime, blizu 80% ljudi veruje da je izuzetno važno sačekati nakon obroka pre nego što se uđe u vodu i postoje dva česta razloga zbog kojih se ovaj mit često pominje:
Protok krvi ka mišićima: Veruje se da posle jela veći deo krvi odlazi u stomak radi varenja hrane, pa je manje dostupna mišićima. Zbog toga bi, prema ovom verovanju, moglo doći do grčeva, navodi "Welia health".
Loše varenje: Postoji i uverenje da fizička aktivnost, poput plivanja, može usporiti varenje i izazvati nelagodnost, pa čak i određene zdravstvene rizike.
"Ne postoje dokazi"
Međutim, prema Naučnom savetodavnom odboru Američkog Crvenog krsta, ne postoje značajni dokazi koji potvrđuju ovu tvrdnju. Oni navode:
"U medicinskoj literaturi nema dokumentovanih slučajeva koji povezuju plivanje nakon jela sa davljenjem ili ozbiljnim zdravstvenim rizicima"
Ovo bi trebalo da vas umiri, posebno kada deca nestrpljivo žele da se vrate u vodu odmah nakon obroka.
Zašto je ovaj mit opstao?
Zanimljivo je da neki mitovi opstaju i duboko su ukorenjeni u kolektivnoj svesti, uprkos napretku nauke i medicine. "Krivac" za ovaj mit može biti popularna omladinska organizacija koja je početkom 90-ih objavila priručnik upozoravajući mlade da plivanje odmah nakon jela može izazvati grčeve.
Iako je mit opovrgnut, i dalje je razumno razmisliti o tome. Nakon obilnog obroka možete se osećati nelagodno dok plivate. Sačekati malo može pomoći da izbegnete refluks, nelagodnost ili grčeve.
Idealni obrok pre plivanja je uravnotežen, sa ugljenim hidratima i proteinima, 2–3 sata pre plivanja. To obezbeđuje optimalnu energiju, a da se ne osećate preopterećeno.
(Kurir.rs/ Blic)
