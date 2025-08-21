Da li je opasno plivati odmah posle jela?

Generacijama se prenosi savet da sačekamo bar 30 minuta nakon jela pre nego što uđemo u vodu. Ali, da li je ovo verovanje zaista zasnovano na nauci, ili je samo još jedan uporan mit bez čvrste osnove?

Naime, blizu 80% ljudi veruje da je izuzetno važno sačekati nakon obroka pre nego što se uđe u vodu i postoje dva česta razloga zbog kojih se ovaj mit često pominje:

Protok krvi ka mišićima: Veruje se da posle jela veći deo krvi odlazi u stomak radi varenja hrane, pa je manje dostupna mišićima. Zbog toga bi, prema ovom verovanju, moglo doći do grčeva, navodi "Welia health".

Da li je opasno plivati odmah posle jela? Foto: Roman Babakin / Alamy / Profimedia

Loše varenje: Postoji i uverenje da fizička aktivnost, poput plivanja, može usporiti varenje i izazvati nelagodnost, pa čak i određene zdravstvene rizike.

"Ne postoje dokazi"

Međutim, prema Naučnom savetodavnom odboru Američkog Crvenog krsta, ne postoje značajni dokazi koji potvrđuju ovu tvrdnju. Oni navode:

"U medicinskoj literaturi nema dokumentovanih slučajeva koji povezuju plivanje nakon jela sa davljenjem ili ozbiljnim zdravstvenim rizicima"

Ovo bi trebalo da vas umiri, posebno kada deca nestrpljivo žele da se vrate u vodu odmah nakon obroka.

Da li je opasno plivati odmah posle jela? Foto: Shutterstock

Zašto je ovaj mit opstao?

Zanimljivo je da neki mitovi opstaju i duboko su ukorenjeni u kolektivnoj svesti, uprkos napretku nauke i medicine. "Krivac" za ovaj mit može biti popularna omladinska organizacija koja je početkom 90-ih objavila priručnik upozoravajući mlade da plivanje odmah nakon jela može izazvati grčeve.

Klikom na link saznajte kojih 7 namirnica se ne preporučuje da konzumirate pre plivanja.

Iako je mit opovrgnut, i dalje je razumno razmisliti o tome. Nakon obilnog obroka možete se osećati nelagodno dok plivate. Sačekati malo može pomoći da izbegnete refluks, nelagodnost ili grčeve.

Idealni obrok pre plivanja je uravnotežen, sa ugljenim hidratima i proteinima, 2–3 sata pre plivanja. To obezbeđuje optimalnu energiju, a da se ne osećate preopterećeno.

(Kurir.rs/ Blic)

