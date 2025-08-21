Dečko pokušava da zaprosi svoju devojku, ali ona pomera prsten sve vreme

Žena po imenu Kas i njen dečko Gejb sedeli su na peščanoj dini i gledali prema okeanu. Gejb je isplanirao romantičnu prosidbu i sakrio kutijicu s prstenom u malu torbu. Međutim, Kas je, ne znajući šta se u njoj nalazi, uporno pomerala torbu s mesta, dovodeći svog budućeg verenika do ivice panike.

Svaki put kada bi Gejb vratio torbu na mesto kako bi mu bila pri ruci za ključni trenutak, Kas bi je ponovo pokušala pomeriti. Na kraju je morao da joj smisli objašnjenje zašto torba mora stajati baš tu. Gejb je snimio ovu simpatičnu situaciju, a Kas je kasnije podelila video na TikToku.

„Moj dečko na ivici nervnog sloma pokušava da me zaprosi, a ja stalno pomeram prsten ne znajući da je u ovoj torbi“, napisala je u videu, a u opisu dodala: „Pokušavao je da mi objasniti zašto torba mora da bude baš ovde“, uz niz emotikona koji plaču od smeha.

Viralni hit i urnebesni komentari

Video je brzo postao viralan, sakupivši više od 9,6 miliona pregleda i 1,1 milion lajkova, kao i hiljade komentara TikTok korisnika koji su podelili svoja razmišljanja i slične anegdote. „Izluđuješ tog čoveka“, napisala je jedna osoba.

Drugi su se našalili na račun situacije: „Misija: zaprositi devojku. Prepreka: devojka“, dok je treći dodao: „Ma zaboravi, zaprosiću je sledeće godine.“ Mnogi su saosećali s Gejbom. „Taj čovek je bio pod stresom“, stoji u jednom od komentara.

Korisnici su podelili i sopstvene nezgode s prosidbi. „Trenutak pre nego što me muž zaprosio uz prelep zalazak sunca, podigla sam ruku i rekla: ‘Šteta što nemam prsten da uživam u ovom pogledu’“, napisala je jedna TikTokerka. Druga je dodala: „Potpisala sam za sopstveni prsten kad je stigao poštom.“ Treća je priznala: „Moj me zaprosio porukom u boci na plaži. Pokazao mi je bocu, ali bila je u torbi, a ja sam rekla da je to nečije đubre i otišla.“

