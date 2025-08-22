Slušaj vest

Fenomenalni Dušan Milojević nastavio je da oduševljava gledaoce kultnog kviza „TV Slagalica“. Nakon sjajne partije u kvalifikacijama, Milojević je u četvrtfinalu pokazao da je trenutno neprikosnoven, priredivši završnicu koja će se dugo pamtiti.

Posebno impresivan bio je u poslednje dve igre – „Ko zna, zna“ i „Asocijacije“, gde je ostvario gotovo nestvaran broj poena – čak 153. U igri „Ko zna, zna“ osvojio je 90 poena od maksimalnih 100, a jedini razlog što nije stigao do svih 100 jeste to što je rival Marko bio brži u jednom odgovoru. U „Asocijacijama“ je rešio sve ekspresno i dodao novih 63 poena.

Slagalica takmičar osvojio 90 poena u ko zna zna (2).jpg
Foto: Printscreen/RTS

Na kraju, rezultat je bio ubedljiv: 399 : 87 u korist Milojevića, koji je na taj način obezbedio prolazak u narednu fazu takmičenja.

Voditeljka Kristina Radenković bila je vidno impresionirana Milojevićevim izdanjem i gotovo je ostala bez reči:

„Svaka čast, Dušane. Više ne znam šta bih rekla. Mogu samo o Vama da pričam u superlativu. Prideva mi je ponestalo. Samo tako nastavite. Mnogo nam je drago što ste se prijavili za naš kviz i što imamo priliku da vas gledamo kako se nadmećete. Svaka čast, bravo, i samo tako nastavite“, poručila je Radenkovićeva.

Dušan Milojević, takmičar „Slagalice“, ostvario rekordnu pobedu u četvrtfinalu kviza.
Dušan Milojević, takmičar „Slagalice“, ostvario rekordnu pobedu u četvrtfinalu kviza. Foto: Printscreen/RTS

Obratila se i drugom takmičaru Marku, koji je imao težak zadatak da se suprotstavi Milojeviću:

„Marko, žao mi je što ste se susreli sa ovakvim baš takmičarom. Ja se nadam da Vas to neće pomesti da nam se ponovo vratite.“

Marko je sportski podneo poraz i uputio samo reči hvale svom protivniku:

„Dušanu svaka čast. Pravo da Vam kažem, nije sramota što sam izgubio od njega. On je fantastičan takmičar.“

