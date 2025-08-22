Slušaj vest

Dovođenje psa u vaš dom jedna je od onih odluka koje menjaju život. Sam broj rasa, svaka sa svojim jedinstvenim ličnostima, potrebama za negom i sklonošću ka bolestima, često može biti zbunjujući za potencijalne vlasnike. Bez obzira da li tražite psa za aktivan način života, kućnog ljubimca koji će se slagati sa malom decom ili opuštenijeg pratioca, najvažnije je odabrati rasu koja se uklapa u vaš svakodnevni život i okruženje.

Da bi pomogao ljudima da donesu pravi izbor, britanski veterinar dr Ben Simpson-Vernon, poznat kao Ben Veterinar na TikToku, podelio je svoje stručno mišljenje. Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, izdvojio je pet rasa koje smatra idealnim kućnim ljubimcima.

1. Mešavina pudle (dudl psi)

Tu spadaju kokapu i kavapu. Iako se često nalaze na meti kritika na mreži, dr Ben naglašava da ideja ukrštanja nije problem – to su neetički uzgajivači koji profit stavljaju iznad zdravlja pasa.

„Na internetu postoji mnogo mržnje prema psima koji se prave dudl. Nema ništa loše u ukrštanju ove dve rase“, istakao je veterinar.

pudla Foto: Shutterstock

Kada se odgovorno odgajaju, ovi psi su veseli, inteligentni i privrženi, a uz dovoljno fizičke i mentalne stimulacije, odlični su kućni ljubimci.

2. Zlatni retriver

„Veliki plišani medved“, kako ih Ben opisuje veterinar.

Retriveri su poznati po svojoj nežnoj i prijateljskoj prirodi, posebno sa decom. Međutim, skloni su nekim zdravstvenim problemima, pre svega raku, a neke jedinke mogu balaviti. Međutim, sve ovo bledi u poređenju sa njihovom izuzetno slatkom i lojalnom prirodom.

Zlatni retriver Foto: Profimedia

3. Patuljasti šnaucer

Za one koji žele manjeg psa sa karakterom, patuljasti šnaucer je savršen izbor. Njihovi prepoznatljivi „brkovi“ i dobro proporcionalno telo nisu samo slatki, već donose i zdravstvene koristi – nemaju problema sa disanjem ili kičmom.

„Inteligentni su, vole zabavu i generalno imaju uravnotežen temperament“, objašnjava dr Ben.

Foto: Profimedia, Printscreen YouTube/Bojan R.

Međutim, vlasnici moraju biti oprezni sa ishranom, jer su šnauceri skloni pankreatitisu.

4. Koker španijel

Ovo je rasa za aktivne ljude i porodice. Koker španijelima je potreban jedan do dva sata vežbanja dnevno, a redovno čišćenje ušiju je posebno važno jer su skloni infekcijama.

„Imam slabost prema ovoj rasi, ali to je pas visoke energije kojem je potreban posvećeni vlasnik“, ističe dr Ben.

Uz dovoljno vežbanja i pažnje, kokeri su voljeni i odlični porodični pratioci.

5. Stafordširski bul terijer (Stafi)

Foto: Facebook Printscreen

Često nepravedno ocrnjeni zbog svoje reputacije, stafordi su zapravo voljeni. Dr Ben ih brani iz ličnog iskustva – odrastao je sa staford terijerom po imenu Besi i opisuje je kao „fantastičnog porodičnog psa“.

Ovi psi su zdravi, lojalni i privrženi, ali potencijalni vlasnici treba da budu svesni da ponekad mogu imati problema sa druženjem sa drugim psima.

