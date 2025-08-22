Slušaj vest

"Džohatsu" je tamna strana japanskog društva: Čak 80.000 ljudi godišnje jednostavno ispari. Svake godine oko 80.000 ljudi nestane u Japanu, u fenomenu poznatom kao "džohatsu", što znači „ispariti“.

Pod pritiskom finansijskih problema, porodičnih sukoba ili stresa na poslu, mnogi odlučuju da nestanu i započnu novi život negde drugde – najčešće kako bi pobegli od dugova, loših odnosa ili osećaja stida zbog neuspeha.

Procene sugerišu da svake godine između 80.000 i 100.000 ljudi u Japanu nestane na ovaj način.

Svake godine između 80.000 i 100.000 ljudi u Japanu nestane na ovaj način Foto: KEIZO MORI / UPI / Profimedia

Kako rade "noćne selidbe"?

Ovi pojedinci često traže pomoć od specijalizovanih firmi poznatih kao "yonige-ya" ili "noćne selidbe". Ove kompanije nude diskretne usluge preseljenja, pomažući klijentima da se presele pod okriljem noći, da pronađu novi smeštaj i izbrišu svoje digitalne tragove.

Troškovi ovih usluga variraju u zavisnosti od obima pomoći, udaljenosti i drugih faktora, krećući se od 50.000 jena (oko 450 dolara) do 300.000 jena (oko 2.600 dolara). ​

Zašto policija ne interveniše?

Japanski zakoni o privatnosti otežavaju potragu za ovim osobama. Policija obično ne interveniše, osim ako nema dokaza o kriminalnoj aktivnosti, a porodice često nemaju pristup sigurnosnim snimcima ili bankovnim transakcijama svojih nestalih članova. ​

Ljudi u Japanu Foto: KEIZO MORI / UPI / Profimedia

Postoji i priručnik koji objašnjava detalje

Pored toga, postoje vodiči i priručnici koji pružaju savete o tome kako nestati, s naslovima poput "Savršeno isparavanje: Resetujte svoj život" ili "Potpuni priručnik za nestajanje". ​

Ovaj fenomen odražava dublje društvene i ekonomske probleme u Japanu, gde pritisak da se ispune visoka očekivanja može dovesti do osećaja da je "nestanak" jedina opcija.

Dok neki uspevaju da započnu novi život, porodice koje ostaju iza njih često se suočavaju s neizvesnošću i tugom zbog gubitka voljenih osoba. ​

(Kurir.rs/24sedam)

VIDEO: Budućnost ili očaj: Četiri hiljade Japana reklo "da" hologramu: