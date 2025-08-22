Slušaj vest

U videu se jasno vidi kako su golubovi u Sanjinoj sobi napravili gnezdo u kojem se uveliko nalaze dva jaja. "Ovo samo u mojoj kući može da se desi", napisala je uz snimak koji je podelila.

Očekivano, video je izazvao brojne komentare i oprečne stavove po pitanju neočekivanih gostiju u Sanjinoj sobi.

"Golubovi su plemenita stvorenja, pri tom, ne mogu da naude ni vrapcu ni mravu... Marljivi su čistači prirode i gradskih sredina. Kroz vekove, golub je mnogo toga prošao. Od Boga do đavola. Od heroja do 'letećeg pacova' koji samo 'uzima i se*e i širi bolesti'. Prvi put se golub, ili golubica, pojavljuje u Starom zavetu u priči o Noju i golubu mira. Kasnije, u Novom zavetu, golub se pominje prilikom Isusovog krštenja, kada je pušten kao Sveti Duh.

Golub je ušao u Sanjinu sobu i napravio gnezdo Foto: Printscreen/Tiktok/sanjaaj02

Golubovi se smatraju jednom od najinteligentnijih ptica na planeti. Na primer, golubovi su među šest vrsta nesisara koje mogu da prepoznaju sebe u ogledalu. Takođe mogu sa razumevanjem da razlikuju 26 slova engleske abecede i da ih povežu u jedinstvenu celinu. Naučno je dokazano da golubovi mogu da razlikuju ljude na fotografijama. To nije iznenađujuće jer su im ljudi tokom vekova poveravali tako važne zadatke kao što su dostavljanje vojnih tajni, važnih sportskih i finansijskih izveštaja.

Manje je poznato da su golubovi, pored dostavljanja poruka, učestvovali u spasavanju ljudi u nevolji na moru u nekim zemljama. Verovali ili ne, ali golubovi su bili važan faktor u stvaranju svetskih berzi uopšte. Francuska porodica Rotšild, jedna od najbogatijih porodica 1800. godine, imala je sopstvenu mrežu golubova koja je distribuirala važne finansijske informacije važnim finansijskim institucijama tog vremena širom Evrope. Ova metoda se pokazala efikasnijom od bilo kog drugog komunikacionog kanala tog doba", napisao je jedan korisnik TikToka poduže objašnjenje.

"Oni donose sreću, to ti potpisujem... Da znaš, ispuniće ti se neka želja", rekla je jedna žena. Druga je dodala: "Babe kažu da ovo najavljuje prinovu u kući, odnosno bebu".

"Meni jedan golub nedelju dana ulazio u stan. Uđe pokupi sve mrvice sa poda i ode", prokomentarisao je neko.

"Zahvali im se, znači da je u tvom domu ljubav i harmonija čim tako lagano ulaze", jedan je od komentara.

Bilo je i onih negativnih u kojima su govorili kako će golubovi unerediti ceo stan.

"Pazi se pipe, to prelazi na ljude"; "Dizinfikuj tu gde je golub išao, mogu preneti bolesti"...

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Rodine prinove i gnezdo