Muškarac po imenu Armon nedavno je na TikToku podelio izuzetno koristan trik za kačenje veša koji je u kratkom roku postao viralan, sakupivši više od šest miliona pregleda, preko milion lajkova i lavinu pozitivnih komentara.

Njegova jednostavna metoda mnogima je olakšala jedan od najomraženijih kućnih poslova, a neki su je nazvali i revolucionarnom, piše BuzzFeed.

Kako funkcioniše ovaj trik?

U svom viralnom videu, Armon je prvo pokazao uobičajen način kačenja majice, gde se ram za veš provlači kroz okovratnik. Zatim je demonstrirao svoju, znatno bržu metodu.

"Ne sećam se gde sam ovo naučio, ali ja sam to oduvek radio ovako," rekao je.

Njegov trik sastoji se u tome da ruku provuče kroz levi rukav majice, a zatim napolje kroz otvor za glavu. Na taj način na ruci niže sve majice koje treba okačiti.

Kada su sve majice složene na jednoj ruci, odlazi do ormara.

"Sada samo uzmete ram za veš, držite kraj, i samo ga navučete i okačite. Mislim da je ovo mnogo lakše od drugog načina," objasnio je, pokazujući kako sa lakoćom svaku majicu prebaci na ram.

"Ovo menja život"

Jednostavnost i efikasnost trika oduševili su korisnike interneta. Komentari su se nizali, a mnogi su istakli kako će im ova metoda znatno uštedeti vreme. Posebno su bili zahvalni roditelji, a jedna tiktokerka je napisala: "Kao mama koja ima puno odeće za pranje i kačenje, upravo si mi promenio život!"

Drugi su komentarisali kako im je trik podigao život na novi nivo funkcionalnosti, dok je jedna osoba duhovito dodala: "Upravo si učinio više za mene nego bilo koji drugi muškarac u mom životu, hvala ti." Trik su pohvalili i zaposleni u prodavnicama odeće, kojima će ova metoda olakšati svakodnevni posao.

Tvorac trika: "Nisam očekivao ovakvu popularnost"

Armon je priznao da nije očekivao da će video postati toliko popularan. "Mislim da me najviše iznenadilo koliko ljudi mi se javljalo zahvaljujući i govorilo koliko sam im promenio živote," rekao je.

(Kurir.rs/Index.hr)

