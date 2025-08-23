Slušaj vest

Dnevni horoskop za subotu, 23. avgust, pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće ljubav na prvi pogled, a neki horoskopski znaci imaće burnu raspravu sa partnerom. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepovoljan aspekt ukazuje na to da pripremite rezervni plan, jer su moguće prepreke u razvoju poslovanja. Ovaj dan vam donosi manju kontrolu nad emocijama, možete se zaljubiti na prvi pogled. Ubrzo uviđate da je to ipak bilo ishitreno. Glavobolja.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Obazrivo sa investicijama u ovom periodu. Nepovoljni aspekti mogu vam doneti previd i prepreku u realizaciji važnog posla. Pred vama je romantičan sastanak sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Osetljivost grla, izbegavajte hladna pića, gazirane sokove.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan je najbolji za teoretska razmišljanja i za analizu, ali ne i za akciju. Nalazite se na prekretnici, neophodno je da o svemu dobro promislite. Blizance očekuje susret sa jednim fatalno privlačnim Ovnom. Muči vas nesanica. Pokušajte da se relaksirate u nekom spa-centru.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan vam donosi važan sastanak. Očekuju vas pomoć i podrška uticajne osobe, a ubrzo sledi i novi početak na poslu. Dvoumite se da li da pređete granice prijateljstva sa osobom koja vam je zasad prijatelj. Odlično se osećate.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepovoljni aspekti stavljaju akcenat na temu vaših originalnih ideja. Vaša vizija i stavovi neće naići na pozitivan odziv okoline. Ljubavna avantura sa osobom koja nije slobodna može da se otme kontroli. Više se odmarajte, posvetite sebi više vremena.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Device očekuje uspeh u zanimanjima koja imaju veze s modom i lepotom. Moguć je dobitak. Vaša osećanja prema partneru su veoma pomešana. Na nekim stvarima mu zamerate, ali i dalje želite da budete zajedno. Povišen pritisak, potreban je odlazak kod kardiologa.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Problem u odnosu s kolegom može da kulminira u vidu rasprave, a povod može biti spletka koja će dopreti do vas. Sumnju vašeg partnera u to da li ste mu verni doživećete kao uvredu. Očekuje vas burna rasprava. Nađite kompromis. Smanjite alkohol.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas će uspešan dan imati Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem. Pa ipak, neprijatne opaske kolege mogu vam pokvariti raspoloženje. Ovaj dan donosi lep izlazak s partnerom. Predstoji vam dobar provod. Pad imuniteta, neophodan je veći unos vitamina.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Iskoristite priliku da ostvarite znatno poboljšanje finansijske situacije. Postoji mogućnost da imate više izvora novca. Ljubav sa osobom koja živi daleko od vas ne pada vam lako. Uskoro će uslediti zajednički sastanak. Opstipacija.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspešan dan je pred vama, ali ipak ne ulazite u nepotreban rizik. Saradnja s novim saradnicima biće trajna. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz kratkotrajnu turbulenciju. Moguća je kriza poverenja između vas. Bolovi u vratnom delu kičme.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas nova poslovna ponuda, ali to vas može staviti pred tešku odluku. Sačekajte sa odlukom. Danas ćete uspešno prevazići problem u komunikaciji s partnerom. Nakon rasprave, situacija će se veoma brzo smiriti. Važno je da pokažete dobru volju. Smanjite pušenje.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovaj dan će obeležiti važan razgovor s nadređenima, kao i pohvale i finansijski dobitak. Situacija između vas i partnera se polako, ali sigurno stabilizuje. Uskoro sledi harmonizacija odnosa. Potrebna vam je rekreacija, a u ovim vrelim danima je najbolji odlazak na bazen.

