Dnevni horoskop 23. avgust: Ovnovi se zaljubljuju na prvi pogled, Lavovi na korak od afere, a Vage u dobrom provodu
Dnevni horoskop za subotu, 23. avgust, pojedinim pripadnicima Zodijaka doneće ljubav na prvi pogled, a neki horoskopski znaci imaće burnu raspravu sa partnerom. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak.
OVAN
Nepovoljan aspekt ukazuje na to da pripremite rezervni plan, jer su moguće prepreke u razvoju poslovanja. Ovaj dan vam donosi manju kontrolu nad emocijama, možete se zaljubiti na prvi pogled. Ubrzo uviđate da je to ipak bilo ishitreno. Glavobolja.
BIK
Obazrivo sa investicijama u ovom periodu. Nepovoljni aspekti mogu vam doneti previd i prepreku u realizaciji važnog posla. Pred vama je romantičan sastanak sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Osetljivost grla, izbegavajte hladna pića, gazirane sokove.
BLIZANCI
Ovaj dan je najbolji za teoretska razmišljanja i za analizu, ali ne i za akciju. Nalazite se na prekretnici, neophodno je da o svemu dobro promislite. Blizance očekuje susret sa jednim fatalno privlačnim Ovnom. Muči vas nesanica. Pokušajte da se relaksirate u nekom spa-centru.
RAK
Ovaj dan vam donosi važan sastanak. Očekuju vas pomoć i podrška uticajne osobe, a ubrzo sledi i novi početak na poslu. Dvoumite se da li da pređete granice prijateljstva sa osobom koja vam je zasad prijatelj. Odlično se osećate.
LAV
Nepovoljni aspekti stavljaju akcenat na temu vaših originalnih ideja. Vaša vizija i stavovi neće naići na pozitivan odziv okoline. Ljubavna avantura sa osobom koja nije slobodna može da se otme kontroli. Više se odmarajte, posvetite sebi više vremena.
DEVICA
Device očekuje uspeh u zanimanjima koja imaju veze s modom i lepotom. Moguć je dobitak. Vaša osećanja prema partneru su veoma pomešana. Na nekim stvarima mu zamerate, ali i dalje želite da budete zajedno. Povišen pritisak, potreban je odlazak kod kardiologa.
VAGA
Problem u odnosu s kolegom može da kulminira u vidu rasprave, a povod može biti spletka koja će dopreti do vas. Sumnju vašeg partnera u to da li ste mu verni doživećete kao uvredu. Očekuje vas burna rasprava. Nađite kompromis. Smanjite alkohol.
ŠKORPIJA
Danas će uspešan dan imati Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem. Pa ipak, neprijatne opaske kolege mogu vam pokvariti raspoloženje. Ovaj dan donosi lep izlazak s partnerom. Predstoji vam dobar provod. Pad imuniteta, neophodan je veći unos vitamina.
STRELAC
Iskoristite priliku da ostvarite znatno poboljšanje finansijske situacije. Postoji mogućnost da imate više izvora novca. Ljubav sa osobom koja živi daleko od vas ne pada vam lako. Uskoro će uslediti zajednički sastanak. Opstipacija.
JARAC
Uspešan dan je pred vama, ali ipak ne ulazite u nepotreban rizik. Saradnja s novim saradnicima biće trajna. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz kratkotrajnu turbulenciju. Moguća je kriza poverenja između vas. Bolovi u vratnom delu kičme.
VODOLIJA
Očekuje vas nova poslovna ponuda, ali to vas može staviti pred tešku odluku. Sačekajte sa odlukom. Danas ćete uspešno prevazići problem u komunikaciji s partnerom. Nakon rasprave, situacija će se veoma brzo smiriti. Važno je da pokažete dobru volju. Smanjite pušenje.
RIBE
Ovaj dan će obeležiti važan razgovor s nadređenima, kao i pohvale i finansijski dobitak. Situacija između vas i partnera se polako, ali sigurno stabilizuje. Uskoro sledi harmonizacija odnosa. Potrebna vam je rekreacija, a u ovim vrelim danima je najbolji odlazak na bazen.
