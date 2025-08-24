Ovo niste mogli ni da naslutite

Ovo niste mogli ni da naslutite

Slušaj vest

Dvadeset drugog novembra 1993. godine emitovana je prva epizoda najpopularnijeg TV kviza u Srbiji "Slagalica". Tada se zvala “Muzička slagalica”, a prvi voditelji bili su njen idejni tvorac Nikola Nešković i Dragana Milićević. Ovaj kviz i dalje traje i veoma je popularan među svim generacijama.

Dragana Milićević, prva voditeljka kviza Slagalica Foto: Petar Aleksić

Svake večeri gledaoci kraj malih ekrana pomno prate zagonetke koje su autori napravili i stiču nova znanja ili utvrđuju postojeća. Mnoge je zanimalo kako nastaju pitanja i mozgalice za "Slagalicu", a jednu tajnu je otkrio i sam autor i veoma iznenadio javnost.

Ivan Andonov, autor zadataka za kviz "TV Slagalica", objasnio je da prva igra nije baš onakva što gledaocima deluje. Naime, kako je svojevremeno istakao u podkastu "Život na srpskom", prva igra u kvizu je "fingirana". Na sajtu RTS-a u opisu igre "Slagalica" stoji da takmičari "od ponuđenih dvanaest slova sastavljaju najduže reči u skladu sa srpskim književnim jezikom".

Ivan Andonov, tvorac zadataka Foto: RTS Printscreen

Ukoliko pažljivo pročitate opis igre, shvatićete da reč "ponuđenih" nije slučajno izabrana, mada se dok gledamo Slagalicu stiče utisak da takmičari učestvuju u kreiranju tog niza. Naime, deluje da oni izgovarajući "Stop" zaustavljaju kompjuter na nekom od slova koja se nasumično vrte. Zapravo, samo je redosled eventualno slučajan sada znamo da je niz slova od kojih treba sastaviti reč unapred pripremljen.

Vodi se računa da od njih zaista može da se sastavi neka reč. Kada bi izbor slova bio potpuno slučajan, verovatno bi i takmičari i publika imali mnogo teži zadatak, ponekad i nerešiv. To ipak, tvrdi Andonov, ne važi za druge igre.

VIDEO: Slagalica