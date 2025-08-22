Vikend horoskop od 22. do 24. avgusta: Jarčevi preokupirani finansijama, a jedan horoskopski znak dobiće sudbonosan telefonski poziv
Astrolozi ovog vikenda brojnim pripadnicima Zodijaka savetuju da iskoriste vreme na dubokoumne razgovore sa partnerom, a pojedinim horoskopskim znacima sleduje sudbonosan telefonski poziv. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak ovog vikenda.
Ovan
Posao: U subotu ćete dobiti vest o promeni rasporeda na poslu. Nedelja donosi mir i priliku za planiranje naredne nedelje.
Ljubav: U subotu vas očekuje poziv od osobe sa kojom ste nekada imali dublju povezanost. Nedelja je pogodna za razgovore sa partnerom.
Zdravlje: Subota donosi manji pad energije, dok će vas u nedelju mučiti nesanica.
Bik
Posao: Subota donosi priliku da završite zaostale obaveze. U nedelju ćete dobiti poruku od kolege o budućem projektu.
Ljubav: U subotu ćete doživeti nesporazum sa partnerom. Nedelja donosi smirenje i razgovor.
Zdravlje: U subotu ćete osećati napetost u leđima, a u nedelju su mogući problemi sa varenjem.
Blizanci
Posao: Subota vam donosi telefonski poziv vezan za posao. Nedelja je mirnija i donosi vreme za razmišljanje o novim idejama.
Ljubav: Subota donosi neočekivan susret sa osobom iz prošlosti. Nedelja donosi nežnost u odnosu sa partnerom.
Zdravlje: U subotu ćete imati glavobolju, dok vas u nedelju može pratiti nesanica.
Rak
Posao: U subotu vas očekuje rasprava sa kolegom oko obaveza. Nedelja donosi poruku od nadređenog sa novim zadatkom.
Ljubav: U subotu će vas partner suočiti sa pitanjem koje izbegavate. Nedelja donosi smirenje i toplinu.
Zdravlje: Subota donosi bol u želucu, a u nedelju ćete osetiti manjak koncentracije.
Lav
Posao: U subotu vas očekuje razgovor o novim obavezama. Nedelja će vam doneti ideju kako da poboljšate poslovnu rutinu.
Ljubav: Subota nosi flert sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Nedelja donosi dublji razgovor sa partnerom.
Zdravlje: Subota donosi umor, a u nedelju bi vas mogla mučiti nesanica.
Devica
Posao: U subotu ćete završiti važne sitnice koje ste odlagali. Nedelja će doneti planiranje novih obaveza.
Ljubav: Subota donosi iskren razgovor sa partnerom. Nedelja je pogodna za izlet sa voljenom osobom.
Zdravlje: Subota donosi glavobolju, dok ćete u nedelju osetiti umor u nogama.
Vaga
Posao: Subota vam donosi vest o mogućem novom angažmanu. Nedelja je mirna i pogodna za pripreme.
Ljubav: U subotu ćete se upustiti u raspravu sa partnerom. Nedelja donosi pomirenje i zajedničke planove.
Zdravlje: U subotu bi vas mogla mučiti nesanica, dok u nedelju osećate iscrpljenost.
Škorpija
Posao: Subota donosi poziv od kolege za pomoć u zadatku. Nedelja vam omogućava da se odmorite od poslovnih briga.
Ljubav: U subotu vas očekuje strastven razgovor. Nedelja donosi opuštenu atmosferu i zajedničke trenutke.
Zdravlje: Subota donosi bol u vratu, a u nedelju osećaj težine u nogama.
Strelac
Posao: U subotu ćete morati da završite sitne obaveze vezane za posao. Nedelja donosi poziv sa ponudom za buduću saradnju.
Ljubav: Subota donosi susret sa osobom koja vas intrigira. Nedelja donosi mirniji ton u ljubavi.
Zdravlje: U subotu možete osetiti tegobe sa varenjem, a u nedelju vas čeka umor.
Jarac
Posao: Subota donosi raspravu o finansijama. Nedelja je prilika za dogovor sa kolegom o budućem poslu.
Ljubav: Subota nosi raspravu oko ljubomore. Nedelja donosi mirnije razgovore.
Zdravlje: U subotu vas može mučiti bol u kolenima, dok u nedelju osećate iscrpljenost.
Vodolija
Posao: Subota donosi vest o promeni termina. Nedelja je mirna i donosi priliku da se odmorite od poslovnih briga.
Ljubav: Subota donosi iznenađujuću poruku od bivše ljubavi. Nedelja donosi razgovor o zajedničkim planovima.
Zdravlje: U subotu vas čeka glavobolja, a u nedelju ćete osetiti umor.
Ribe
Posao: Subota donosi poziv vezan za budući projekat. Nedelja vam daje priliku da se pripremite za narednu nedelju.
Ljubav: U subotu ćete osetiti privrženost partnera. Nedelja donosi emotivan razgovor.
Zdravlje: Subota donosi bol u ramenima, a u nedelju pad energije.
(Kurir.rs/Index.hr)
