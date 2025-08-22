Slušaj vest

Astrolozi ovog vikenda brojnim pripadnicima Zodijaka savetuju da iskoriste vreme na dubokoumne razgovore sa partnerom, a pojedinim horoskopskim znacima sleduje sudbonosan telefonski poziv. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak ovog vikenda.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U subotu ćete dobiti vest o promeni rasporeda na poslu. Nedelja donosi mir i priliku za planiranje naredne nedelje.

Ljubav: U subotu vas očekuje poziv od osobe sa kojom ste nekada imali dublju povezanost. Nedelja je pogodna za razgovore sa partnerom.

Zdravlje: Subota donosi manji pad energije, dok će vas u nedelju mučiti nesanica.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Subota donosi priliku da završite zaostale obaveze. U nedelju ćete dobiti poruku od kolege o budućem projektu.

Ljubav: U subotu ćete doživeti nesporazum sa partnerom. Nedelja donosi smirenje i razgovor.

Zdravlje: U subotu ćete osećati napetost u leđima, a u nedelju su mogući problemi sa varenjem.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Subota vam donosi telefonski poziv vezan za posao. Nedelja je mirnija i donosi vreme za razmišljanje o novim idejama.

Ljubav: Subota donosi neočekivan susret sa osobom iz prošlosti. Nedelja donosi nežnost u odnosu sa partnerom.

Zdravlje: U subotu ćete imati glavobolju, dok vas u nedelju može pratiti nesanica.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U subotu vas očekuje rasprava sa kolegom oko obaveza. Nedelja donosi poruku od nadređenog sa novim zadatkom.

Ljubav: U subotu će vas partner suočiti sa pitanjem koje izbegavate. Nedelja donosi smirenje i toplinu.

Zdravlje: Subota donosi bol u želucu, a u nedelju ćete osetiti manjak koncentracije.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U subotu vas očekuje razgovor o novim obavezama. Nedelja će vam doneti ideju kako da poboljšate poslovnu rutinu.

Ljubav: Subota nosi flert sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Nedelja donosi dublji razgovor sa partnerom.

Zdravlje: Subota donosi umor, a u nedelju bi vas mogla mučiti nesanica.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U subotu ćete završiti važne sitnice koje ste odlagali. Nedelja će doneti planiranje novih obaveza.

Ljubav: Subota donosi iskren razgovor sa partnerom. Nedelja je pogodna za izlet sa voljenom osobom.

Zdravlje: Subota donosi glavobolju, dok ćete u nedelju osetiti umor u nogama.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Subota vam donosi vest o mogućem novom angažmanu. Nedelja je mirna i pogodna za pripreme.

Ljubav: U subotu ćete se upustiti u raspravu sa partnerom. Nedelja donosi pomirenje i zajedničke planove.

Zdravlje: U subotu bi vas mogla mučiti nesanica, dok u nedelju osećate iscrpljenost.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Subota donosi poziv od kolege za pomoć u zadatku. Nedelja vam omogućava da se odmorite od poslovnih briga.

Ljubav: U subotu vas očekuje strastven razgovor. Nedelja donosi opuštenu atmosferu i zajedničke trenutke.

Zdravlje: Subota donosi bol u vratu, a u nedelju osećaj težine u nogama.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U subotu ćete morati da završite sitne obaveze vezane za posao. Nedelja donosi poziv sa ponudom za buduću saradnju.

Ljubav: Subota donosi susret sa osobom koja vas intrigira. Nedelja donosi mirniji ton u ljubavi.

Zdravlje: U subotu možete osetiti tegobe sa varenjem, a u nedelju vas čeka umor.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Subota donosi raspravu o finansijama. Nedelja je prilika za dogovor sa kolegom o budućem poslu.

Ljubav: Subota nosi raspravu oko ljubomore. Nedelja donosi mirnije razgovore.

Zdravlje: U subotu vas može mučiti bol u kolenima, dok u nedelju osećate iscrpljenost.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Subota donosi vest o promeni termina. Nedelja je mirna i donosi priliku da se odmorite od poslovnih briga.

Ljubav: Subota donosi iznenađujuću poruku od bivše ljubavi. Nedelja donosi razgovor o zajedničkim planovima.

Zdravlje: U subotu vas čeka glavobolja, a u nedelju ćete osetiti umor.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Subota donosi poziv vezan za budući projekat. Nedelja vam daje priliku da se pripremite za narednu nedelju.

Ljubav: U subotu ćete osetiti privrženost partnera. Nedelja donosi emotivan razgovor.

Zdravlje: Subota donosi bol u ramenima, a u nedelju pad energije.

