Kler Le Moanj, koja radi kao menadžer u maloprodaji turističke agencije TUI, organizovala je preko 6.000 putovanja tokom svoje karijere i sama posetila više od 20 destinacija. Tokom godina, prikupila je brojne savete i trikove koji olakšavaju putovanje u inostranstvo – od tehnika pakovanja do smanjivanja količine kozmetike.

Saveti iz prve ruke

Saveti za udobno putovanje Foto: Shutterstock

- Tokom godina sam išla na dosta putovanja, ali sam i pomogla mnogim svojim mušterijama da se pripreme za letnji odmor.

Usput sam pokupila mnogo korisnih saveta o tome šta je zaista potrebno poneti, ali sam i videla iz prve ruke neke od najvećih grešaka koje putnici prave kada je prtljag u pitanju - priča Kler i ističe svoju tehniku pakovanja bez gužvanja garderobe.

Jedna od tehnika koju Kler uvek preporučuje je takozvani „bundle method“ (metod pakovanja u slojevima), kako bi se izbeglo peglanje na odmoru.

- Niko ne želi da pegla tokom letovanja. Uvek biram da uvijam garderobu jer to pomaže da se izbegnu nabori i uštedi prostor.

Ako vam treba dodatna kompresija, možete pokušati ‘bundle method’, gde se veći komadi garderobe uvijaju oko manjih -objašnjava ona za Daily Mail pa dodaje:

- Ako ste osoba koja ne voli da raspakuje kofer kad stigne na destinaciju, slaganje garderobe uspravno može pomoći – tako možete odmah videti šta imate u koferu. Ipak, možda ćete tada želeti da ponesete i putnu peglu.

Ušteda prostora – manje kozmetike

Savetuje se manje pakovanje kozmetike Foto: Shutterstock

Kako biste uštedeli prostor, Kler preporučuje da se količina kozmetike svede na minimum.

- Većina destinacija ima šampone i gelove za tuširanje, tako da nema potrebe da nosite celu kupatilski ormarić. Umesto velikih boca, koristite putna pakovanja ili male, višekratne posude. Maramice za skidanje šminke i čvrsti proizvodi poput šampona u sapunu takođe štede prostor i sprečavaju prosipanje. Ako niste sigurni, uvek možete bočicu umotati u plastičnu kesu kako biste sprečili curenje u koferu - kazala je Kler pa je sa javnosti podelilu strategiju pakovanja.

Pakovanje sa stilom i strategijom

Kler savetuje da se pakujete pametno i lagano, i predlaže tehniku unapred isplaniranih odevnih kombinacija. Prema istraživanju koje je sprovela TUI, čak 88% Britanaca pakuje garderobu koju na kraju ni ne obuče tokom odmora.

- Pre nego što ubacite garderobu u kofer, isplanirajte koje komade možete kombinovati u koje odevne kombinacije, i probajte ih – napravite brzu fotografiju i tako ćete znati šta sve imate kao opciju. Obično to radim dve nedelje pre pakovanja, kako bih bila sigurna da imam sve, uključujući i večernje varijante. I naravno – ostavim dovoljno mesta za obuću - kaže Kler pa dodaje:

- Takođe je dobra ideja da ponesete garderobu koju možete kombinovati. Na primer, tri različite majice koje idu uz dva različita šorca.

Rolanjem stvari oslobodićete više mesta u koferu Foto: Shutterstock

Dodatna torba – tajna za suvenire i veš

Još jedan koristan savet koji mnogi putnici zaborave jeste da ponesu dodatnu, sklopivu torbu.

- Nikad ne putujem bez sklopive torbe kada idem na odmor. Zauzima jako malo mesta, ali je veoma korisna za stvari koje prikupim tokom dana – bilo da su to suveniri ili prljava odeća od dece. Bilo da mi treba dodatni prostor dok obilazim grad, ili torba za plažu na odmoru uz more, uvek mi dobro dođe.

Neophodne stvari za avion – udobnost pre svega

Kler je podelila i koje stvari uvek nosi na letove kako bi putovanje bilo udobnije.

- Očigledno, maska za oči, čepići za uši i slušalice koje poništavaju buku su ključni za udobnost u avionu, ali jedna stvar koju mnogi zaborave jeste, višekratna flašica za vodu - kaže Kler pa dodaje:

- Možete je napuniti nakon što prođete sigurnosnu kontrolu, a posada u avionu vam je često može dopuniti tokom dužih letova. To je odličan način da uštedite novac jer ne morate da kupujete flašice za celu porodicu - zaključila je Kler i istakla važnost hidratacije tokom leta, kao i da uvek nosi i masku za lice kada ide na duže letove – kako bi se osećala osveženo po dolasku.

