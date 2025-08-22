da li ste znali?

Kako biste smanjili rizik, stručnjaci savetuju da tokom grmljavinskog nevremena ne koristite tuš, kadu ni slavine, da ne perete veš ili sudove, i da izbegavate kontakt s vodom uopšte.

Grmljavinsko nevreme pogodilo je veći deo Srbije, donoseći obilne kiše, poplave i brojne probleme. Iako većina zna da tokom oluje ne treba ulaziti u vodu, da je potrebno skloniti baštenski nameštaj i zatvoriti prozore na automobilu, mnogi ne znaju da čak i tuširanje za vreme grmljavine može biti opasno – pa čak i kobno, piše Best Lajf (Best Life).

Stručnjaci upozoravaju da se izbegava kontakt s vodom kada grmi Foto: Shutterstock

Verovatno ste barem jednom čuli upozorenje da se ne tuširate za vreme oluje. Ako ste mislili da je to samo još jedna „bapska priča“ – varate se. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) jasno upozoravaju: nije bezbedno tuširati se, kupati niti prati ruke tokom grmljavinske oluje.

Problem nije u kiši, već u munji. Munja je snažno električno pražnjenje koje može zagrejati vazduh do 30.000 °C i stvoriti jak udarni talas – grmljavinu. Ako grom udari u blizini vaše kuće, električna energija može putovati kroz vodovodne cevi (posebno metalne), elektroinstalacije i kućne uređaje povezane s vodom.

To znači da vas munja može pogoditi dok se tuširate, kupate, perete sudove ili veš. Profesor Džefri A. Andresen (Jeffrey A. Andresen) sa Univerziteta Mičigen Stejt (Michigan State University) objašnjava:

Stručnjaci savetuju da se izbegava tuširanje kada grmi Foto: Viktor Cap / Panthermedia / Profimedia

- Ako munja udari u vodovodnu cev ili u blizini nje, električna energija može se proširiti kroz sistem i izazvati strujni udar kod osobe koja koristi vodu.

U svetu svake godine od udara groma strada između 24.000 i 25.000 ljudi. Najčešći uzrok smrti je zastoj srca, ali posledice mogu uključivati i opekotine, povrede oka (poput katarakte), oštećenja mišića i neurološke poremećaje. CDC upozorava da se otprilike trećina povreda od groma dešava u zatvorenom prostoru – upravo zbog aktivnosti kao što je tuširanje.

Kako biste umanjili rizik, stručnjaci savetuju da tokom grmljavinskog nevremena ne koristite vodu – ne tuširajte se, ne kupajte, ne perite veš niti sudove i izbegavajte bilo kakav kontakt s vodom. Vaš dom jeste najsigurnije mesto za vreme oluje, ali to ne znači da ste potpuno zaštićeni. Najbolja zaštita je da se klonite vode i električnih instalacija dok grmljavina ne prestane.

