Nisu sve emocije uvek na dlanu. Dok neki ljudi otvoreno pokazuju kada su povređeni ili nesrećni, drugi se smeju i šale dok im srce tiho nosi težinu. Njihova snaga nije u tome što ne osećaju bol, već u sposobnosti da je prikriju i zadrže za sebe. Svet od njih vidi vedrinu, a ono što se dešava unutra ostaje skriveno i čuvano kao tajna.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Lavovi retko dozvoljavaju da drugi vide njihovu slabost. Navikli su da budu vođe, oslonac i primer snage, pa im je teško da pokažu trenutke kada su ranjivi. Radije će staviti osmeh na lice i nastaviti kao da je sve u redu, iako u sebi nose teret koji ih muči. Za Lava, priznati tugu pred drugima značilo bi izgubiti deo samopouzdanja, pa zato svoju bol najčešće krije iza šarma i hrabrog držanja.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jarčevi se teško otvaraju kada je reč o emocijama. Oni radije glume hladnokrvnost i ozbiljnost, čak i onda kada im srce nije mirno. Njihova disciplina i samokontrola služe kao savršena maska, pa retko ko primeti da nešto nije u redu. Umesto da traže utehu, Jarčevi tugu nose sami i skrivaju je u poslu, obavezama i tišini. Tek retki, oni kojima potpuno veruju, mogu da vide njihovu pravu ranjivost.

