Slušaj vest

Geli Raubal bila je najsamouverenija i najdrskija žena pored Hitlera, ali život u njegovom "zlatnom kavezu" ubrzo je postao nepodnošljiv.

Od kraja 1920-ih, Adolf Hitler je u Minhen živeo u prostranoj stambenoj zgradi u Princrgetenštraše, finansiranoj između ostalog od tantiema prodaje njegove knjige "Majn Kampf". Taj luksuzni život bio je potpuno u kontrastu sa njegovim ranijim godinama kao siromašnog umetnika u Beču. Još nije bio na vlasti, pa nije mogao koristiti javne fondove za život.

Hitler je u to vreme živeo od prodaje knjige Majn Kampf Foto: Printscreen, Profimedia

Hitlerov dom tada je vodila njegova polusestra Angela Raubal, s kojom je imao najbliži odnos među rodbinom. Taj odnos se promenio kada je Eva Braun zauzela značajnije mesto u njegovom privatnom životu.

Geli i njena sestra Fridl ušle su u bliži krug Hitlera. Geli, tada dvadesetogodišnjakinja, početkom 1929. preselila se u Princrgetenštraše. Došla je u Minhen da studira medicinu, ali je imala i umetničke ambicije – želela je da postane pevačica i aktivno je pratila kulturne događaje u gradu, što je naljutilo njenog ujaka.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala lepa Geli:

1/5 Vidi galeriju Geli Raubal je bila nećaka Adolfa Hitlera koju je posebno voleo, a izvršila je samoubistvo. Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, SZ Photo / SZ-Photo / Profimedia, War Archive / Alamy / Profimedia

Hitler je kontrolisao svaki njen korak

Odnos između 19 godina starijeg Hitlera i njegove nećake bio je blizak, ali napet. On je striktno kontrolisao njen život i bio je stalno zabrinut da ne skrene sa puta. Geli je bila samouverena i otvorena prema muškarcima, pa nije bilo nerealno da Hitler pazi na svaki njen korak. U Minhenu joj je zabranio da izlazi sama iz kuće – uvek je morala biti u pratnji službenika ili člana partije.

Još 1927. Geli je flertovala sa Hitlerovim ličnim šoferom Emilom Morisom. Kada je Moris u decembru iste godine zatražio ruku Geli, Hitler ga je odmah otpustio i kasnije marginalizovao. Sličnu sudbinu doživeo je i jedan Geliin obožavalac iz Austrije, kada je želela da se vrati u Beč zbog pevačke karijere – Hitler joj to nije dozvolio, insistirajući da nastavi studije.

Nema dokaza o intimnoj vezi

Bliskost i kontrola izazvale su brojne spekulacije u društvu tog vremena, ali dokaza o intimnoj vezi između Hitlera i Geli nema. Hitler je uvek bio okružen telohraniteljima, partijskim kolegama i službenicima, a nijedna od svedočanstava preživelih iz tog perioda ne potvrđuje postojanje ljubavne afere.

Geli Raubal je bila Hitlerova nećaka koju je obožavao Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Geli Raubal bila je neustrašiva i samouverena, a ipak pod strogom kontrolom svog ujaka, Adolfa Hitlera. Za razliku od Eve Braun, koja se nikada nije mešala u politička pitanja, Geli je učestvovala u savetovanjima i sastancima partijskih lidera i slobodno iznosila svoje mišljenje – privilegija koju Hitler kasnije nikome nije dopustio.

Rudolf Hes je o Geli zapisao:

"Nećakinja je lepa devetnaestogodišnja devojka, uvek vesele naravi i brza na jezik, za razliku od ujaka, koji jedva uspeva da se nosi sa njenom domišljatošću."

Henriete fon Širah, ćerka Hitlerovog fotografa Hajnrika Hofmana, istakla je da je Geli bila izuzetno lepa, ali da njena privlačnost nije bila fotografisiva. Hofman je dodao:

"Kad bi Geli bila za stolom, sve se vrtelo oko nje, a Hitler nikada nije pokušao da preuzme razgovor. Njegova osećanja prema nećaki mogao je primetiti samo pažljiv posmatrač."

Lautan spor i tragičan kraj

18. septembra 1931. Geli je želela da ode u Beč dok je Hitler bio odsutan, što je izazvalo žustar sukob – Hitler joj je zabranio putovanje. Sledećeg dana, Geli je pronađena mrtva u Minhenu, ubivši se iz pištolja u prsa. Odmah su se pojavile spekulacije i glasine da su u smrt umešani nacisti, ali Emil Maurice je kasnije izjavio da je mlada žena verovatno patila zbog života u "zlatnom kavezu". On je dodao:

Geli Raubal tragično skontala Foto: SZ Photo / SZ-Photo / Profimedia

"Nije bilo afere između ujaka i nećake. Hitler ju je voleo, ali na neobičan, nepriznat način."

Hitler nikada nije javno komentarisao Geliin samoubilački čin. Njena smrt ga je bacila u depresiju; povukao se iz društvenih događaja, što je bilo neobično za javno orijentisanog Hitlera. Njegov šofer je navodno preuzeo pištolj da spreči drugi pokušaj samoubistva. Dugogodišnji pratioci svedočili su da je smrt nećake duboko promenila Hitlera, paralela slična reakciji Staljina na smrt njegove žene.

Generacijski neuspeh

Ipak, Hitler je brzo nastavio politički rad i veze s drugim ženama. O Geli je retko govorio, i to u samokritičnom tonu. Jednom je priznao da verovanje kako stariji muškarci ne mogu voditi mlade potiče iz neuspeha u odnosu s nećakom.

Njihov odnos, kako je zapisano, "potpuno je propao zbog generacijskog jaza". Do kraja života, Geli Raubal bila je prisutna u Hitlerovom svetu – njeni portreti stajali su u Berghofu i njegovom radnom kabinetu u Rajhskancelariji, dok je njen stan u Minhenu ostao netaknut.

Adolf Hitler i Eva Braun Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Biograf Joahim Fest opisao je Geli kao Hitlerovu veliku ljubav, dok je Eva Braun bila samo njegova metreska. Istoričari poput Iana Kersoua takođe naglašavaju značaj Geli u Hitlerovom životu i smatraju da je njen tragičan kraj bio prekretnica u njegovoj unutrašnjoj prirodi.

Bonus video: Ovu naredbu otkucanu na pisaćoj mašini Hitler je lično potpisao