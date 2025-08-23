Slušaj vest

Kraj leta često budi blagu melanholiju, odmori se završavaju, dani postaju kraći, a obaveza je sve više, dok sunčevog svetla ima sve manje. Međutim, astrologija upozorava da za pojedine znakove ovaj period može biti posebno zahtevan.Planetarni aspekti krajem avgusta i početkom septembra najviše će se odraziti na emocije, posao i odnose, navodi portal Ona.rs.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bikove očekuje unutrašnja borba između potrebe za odmorom i obaveze da se završe nagomilani poslovi. Najviše tenzije osećaće se na radnom mestu – zahtevi nadređenih biće veliki, dok pomoć kolega može izostati. Zvezde savetuju da postavite jasne prioritete i da ne pokušavate da udovoljite svima odjednom.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Kod Lavova će se emocije uzburkati do maksimuma. Ljubavni i porodični odnosi mogli bi biti na testu – male nesuglasice mogu prerasti u ozbiljne sukobe. Moguća su i razočaranja u prijateljstvu ili iznenadni prekidi kontakata. Ključ je da se ne reaguje naglo i da se u afektu ne izgovori nešto zbog čega biste kasnije zažalili.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Škorpije kraj leta donosi finansijske izazove. Biće potrebno da pažljivije upravljate budžetom, izbegnete nepotrebne troškove i spremno dočekate moguće neplanirane izdatke. Iako sve to može izazvati nervozu, upravo sada je pravi trenutak da uvedete red u finansije. To će olakšati ulazak u jesen.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vodolije bi mogle da osete pad energije i narušeno zdravlje. Umor i apatija mogu stvoriti utisak da ništa ne ide kako treba. Zvezde poručuju da je neophodno da uspostavite bolji balans – obratite pažnju na san, ishranu i odmor. Ako budete ignorisali signale tela, to bi moglo da se odrazi i na posao i na odnose sa bližnjima.

