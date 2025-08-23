da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Tokom leta putnici se susreću sa različitim zvukovima – od signala za vezivanje sigurnosnog pojasa do škripanja kolica za posluživanje hrane. Međutim, ono što mnogi ne primete jeste kratko dvostruko zvono koje se često oglašava u avionu.

Bivši pilot Danijel Bab otkriva šta zapravo znače ti signali i u kojim situacijama bi putnici trebalo da obrate pažnju.

Dvostruki zvuk – kraj najkritičnije faze leta

Prema Babovim rečima, dvostruki zvuk označava da je avion dostigao visinu od oko tri kilometra. To je trenutak kada piloti obaveštavaju kabinsko osoblje da je prošla najzahtjevnija faza leta – poletanje i početni uspon.

„To nazivamo kritičnom fazom leta jer se tada odvija mnogo toga i potrebna je potpuna koncentracija oba pilota“ – objašnjava bivši pilot.

Pre dostizanja ove visine, piloti se nalaze u tzv. „sterilnoj kabini“ i fokusirani su isključivo na upravljanje avionom. Tek nakon što avion pređe ovu granicu i oglašava se dvostruko zvono, stjuardese i stjuardi mogu da se kreću kabinom, obavljaju zadatke i poslužuju putnike.

Naravno, ukoliko dođe do turbulencija, posada ostaje vezana radi sopstvene bezbednosti, a putnicima se savetuje da ostanu na svojim mestima.

Jedno zvono – komunikacija i osnovne obaveštenja

Foto: Björn Trotzki / imago stock&people / Profimedia

Jedno zvono ima nekoliko značenja. Može označavati: da je neko od putnika pritisnuo dugme za pomoć,

da je signal za vezivanje pojasa uključen ili isključen,

ili da stjuardese međusobno komuniciraju putem internog telefona, bez potrebe za javnim obraćanjem.

Takođe, ovaj signal se može čuti neposredno pre važne objave, na primer kada posada zatraži da li se u avionu nalazi lekar.

Tri zvona – retke i ozbiljne situacije

ilustracija Foto: Alex Segre/UCG/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Najređe, ali i najozbiljnije je čuti tri zvona. Ovaj signal označava vanrednu situaciju, poput naglog ulaska u jaku turbulenciju ili potrebe da se avion preusmeri na drugi aerodrom.

„Srećom, tokom moje karijere nikada nisam morao da koristim tri zvona. Letio sam kroz jaku turbulenciju, ali nikada nije bilo potrebe za tim signalom“ – priseća se Bab.

Bonus video: stjuardesa otkrila trikove