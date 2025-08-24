Slušaj vest

Dnevni horoskop za nedelju, 24. avgust, nosi energiju novih početaka. Pojedini horoskopski znaci započenje ljubavnu avanturu sa kolegom sa posla, a neki horoskopski znaci spremni su za nove poslovne poduhvate. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak.

OVAN

Akcenat je na tome da poštujete prioritetne zadatke. Ukoliko se budete izgubili u detaljima, može doći do probijanja roka. Pred vama je uzbudljiva ljubavna avantura sa osobom koju poznajete preko posla. Nov početak. Izbegavajte prostorije s klimom.

BIK

Ovaj dan može da vam donese neku nepravdu od strane saradnika. Neophodno je da ostanete hladne glave i zadržite diplomatski stav. Preosetljivi ste, a to pokazujete reakcijom na komentar partnera. Vratite ravnotežu. Ne prijaju vam vrućine.

BLIZANCI

Pruža vam se prilika da ostvarite natprosečne rezultate, posebno ako se bavite trgovinom ili uslužnim delatnostima. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko posla. Lep ljubavni susret. Problem sa zubima. Zakažite pregled kod stomatologa.

RAK

Reorganizacija u preduzeću doneće vam promene u opisu radne pozicije. U ovom periodu možete početi da radite nešto novo. Dan je idealan za romantičan sastanak ili novo poznanstvo, zato budite otvorenog uma i srca. Vrtoglavica, smeta vam vrućina.

LAV

Pruža vam se prilika da pređete na novo radno mesto. Iskoristite priliku da ostvarite napredak u karijeri. Dopada vam se već dugo jedna osoba, a upravo ovaj dan može vam doneti priliku da joj se približite. Više se odmarajte. Planirajte odlazak na godišnji odmor.

DEVICA

Uspešan dan će biti za Device koje se bave privatnim biznisom i zdravstvom. Očekuje vas povišica. Vaš odnos s partnerom obeležavaju pomešana osećanja. Ne donosite bitne odluke, sačekajte da se situacija iskristališe. Pad imuniteta, uradite osnovne analize.

VAGA

Ovaj dan doneće vam odluku da nešto bitno promenite u svojoj karijeri. Bićete kategorični i načinićete najvažniji prvi korak u tom pravcu. Partner vam može prirediti lepo iznenađenje, to je nešto što će vas raznežiti. Odišete pozitivnom energijom, entuzijasta ste.

ŠKORPIJA

Uspeh mogu da postignu Škorpije koje se bave obrazovanjem ili saobraćajem. Počnete da radite na novoj poziciji. Dopada vam se osoba koja se ponaša po sistemu vruće-hladno. Ubrzo vas očekuje ozbiljan razgovor. Nervoza.

STRELAC

Ovaj dan je povoljan da započnete novu saradnju. Vaša sugestivnost na sastanku urodiće plodom. Imate osećaj da je partner promenio stav prema vama, a ne znate šta je uzrok. Otvoreno porazgovarajte o tome. Prija vam druženje s bliskim prijateljima.

JARAC

Planete vam pružaju podršku da započnete privatni biznis. Vreme je za ostvarivanje velikih planova. Ovaj dan donosi različite stavove između vas i partnera. Neophodno je da pronađete umereno rešenje. Glavobolja, koja lako može da pređe u migrenu.

VODOLIJA

Pripazite se šta kome pričate, jer bi se sve moglo okrenuti protiv vas. Uspeh ćete postići isključivo diplomatijom. Razočarala vas je osoba u koju ste taman počeli da se zaljubljujete. Budite realniji u proceni. Sada forsirajte ishranu bogatu vitaminima i mineralima.

RIBE

Uspeh zahvaljujući inovativnim idejama može vam doneti konkurentsku prednost i znatno unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period neizvesnosti. Važno je da o svemu otvoreno razgovarate. Nedovoljno aktivnosti može da stvori probleme u pokretljivosti.

