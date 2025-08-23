Slušaj vest

Prema horoskopu, 23. avgusta, počinje mlad Mesec u Devici, a ovaj stepen simbolizuje površnost, strast, seksualnost, privlači ljubav prema zadovoljstvu, luksuzu i bogatstvu. A koji će znaci Zodijaka biti najviše pogođeni ovim mladim Mesecom? O tome govore astrolozi.

Mlad Mesec u Devici je kao šahovska tabla, zahteva racionalnost i analizu, razmišljanje o svakom koraku - a nasumično delovanje je opasno. Ako ne postoji razumevanje cilja, treba se zaustaviti i pronaći smisao. Problemi će se pojaviti ako prvo delujete, a potom razmišljate. Mlad Mesec vas uči da preuzmete odgovornost za svoje postupke.

Mlad Mesec u Devici je vreme analize, reda i svesnih odluka, a poziva da ne delujete na osnovu emocija, već da pažljivo odmerite svaki korak, posebno u prva dva dana, kada je energija još uvek nestabilna. Mlad Mesec je rođenje nove energije, a to znači: novu aktivnost, nove zadatke Meseca, sveže vibracije u životu. Tokom ovog perioda, važno je sačuvati ono što već postoji, biti oprezan za nagle promene i impulsivne odluke - sve što se uradi tokom ovog vremena teško je promeniti. Ovaj period je težak za psihu, biče teško održati uobičajenu energiju.

Ukoliko želite da menjate prostor: planirajte renoviranje, planirajte, ali izdržite dva dana, pa zatim sprovedite ideje u delo. Razlog je kvadrat Meseca i Urana, koji se završava 25. avgusta. Ovaj period je odličan za nove početke, ali samo ako su osmišljeni i opravdani. Važno da se ne rasipljinjujete, već da se fokusirate na ono što je zaista važno.

Mudro koristite ovu energiju: planirajte, očistite višak i preduzmite korake ka harmoniji. A kada Mesec počne da raste, već ćete videti prve rezultate svojih napora. Verujte procesu - i neka ovaj mlad Mesec bude vreme jasnoće i novih mogućnosti za vas.

Kako će mlad Mesec uticati na svaki horoskopski znak?

Ovan

Mesec će vam pomoći da obratite pažnju na zdravlje. Da biste došli do suštine istine, mlad Mesec će vas poslati kod lekara - i pomoći vam da preuzmete kontrolu nad svojim zdravljem. Svi vaši postupci moraju biti opravdani. Mnogi Ovnovi neće želeti da pokažu svoj unutrašnji svet.

Bik

Mlad Mesec će srediti vaša osećanja. Obratićete pažnju na hobije koji zahtevaju koncentraciju. U vezama ćete postati pedantniji i radoznaliji. Javiće se pitanja: "Kako me tačno voliš?“, "Šta se krije iza ovoga?“

Blizanci

Mesec će uneti red u kuću. Preporučuje se da se rešite nepotrebnih stvari - bićete iznenađeni koliko će se slobode pojaviti u prostoru. Čak će i preuređivanje igrati važnu ulogu i doneti dašak svežeg vazduha. Takođe, pokušajte da osetite nagomilane porodične probleme.

Rak

Mesec bi vas mogao zainteresovati novim informacijama koje će aktivno ući u vaš život. Ako ste počeli da učite, budite izuzetno oprezni. Filtrirajte sadržaj na društvenim mrežama. Ne preuzimajte previše posla – postoji rizik da se ne snađete zbog nedostatka vremena.

Lav

Glavna tema mladog Meseca jesu novac i stabilnost. Ako ih nemate, pojaviće se strah da li se možete snaći i da li set dostojni... Savet je da sredite svoje finansije, trošite po jasnom planu i samo na ono što je neophodno. U novčaniku uvek treba da ostane zaliha.

Devica

Mesec će vam dati novu snagu i neočekivane senzacije. Na primer, ako ranije niste voleli sport, sada se možete zaljubiti u trening. Shvatićete da se ukusi i emocije menjaju – posebno tokom ovog perioda.

Vaga

"Šta ako su moje trenutne misli istinite", pomislićete. Ako želite da budete sami, ovo je ispravna odluka: imaćete vremena da razmislite o svom stavu prema svemu što se dešava.

Škorpija

Mlad Mesec će uticati na vaš prijateljski krug - možda će više osoba suprotnog pola pokazati interesovanje za vas. Ali Mesec u Devici vas podseća: kada komunicirate sa prijateljima, budite nežniji i manje zahtevni. Pomažite samo onima koji to zaista zaslužuju i koji su u stanju da vam uzvrate.

Strelac

Mlad Mesec aktivira temu karijere, odgovornosti i dostignuća. Potrebna vam je šahovska tabla i jasan plan akcije. Ne treba da se uzbuđujete, a strah od grešaka treba da nestane. Kad Mesec dodirne ovo područje, to znači da je spreman da vas podrži.

Jarac

Mlad Mesec će vas naučiti da živite srećno. Srećna osoba sledi poziv srca, ne prekoreva se zbog grešaka, sluša mudre savete, pronalazi radost u malim stvarima. Ali odvojite vreme za odmor i držite se režima.

Vodolija

Mlad Mesec će doneti živopisne utiske, nakon kojih ćete želeti da se uzdignete kao feniks. Ako odlučite da promenite svoj život, planirajte i nemojte sve uništiti. Uključite intuiciju - meditacija će vam pomoći da se smirite pred impulsivnim koracima.

Ribe

Mlad Mesec otvara teme partnerstva i javnog mnjenja. Misli koje vam se vrte po glavi su: "Šta će drugi misliti?", "Koliko je važno izgledati savršeno!“ Ako vam je potreban savet, obratite se svojim voljenima, a ne društvu: to će stvoriti neravnotežu, a porodica će vam pomoći da pronađete ravnotežu.

