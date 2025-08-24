Nik Alkaraz i njegov partner odlučili da renoviraju staru kuću

Slušaj vest

Nik Alkaraz i njegov partner preselili su se iz Los Anđelesa u Pensilvaniju nakon što su kupili viktorijansku kuću iz 1900. godine, a tek nakon useljenja otkrili su da je kuća puna istorijskih predmeta i skrivenih priča.

Na TikToku, Alkaraz je objavio video o prvim radovima, koji je pregledan više od 2,2 miliona puta. U njemu je pokazao predmete koje su pronašli: stare fotografije, ključeve kostura, veliki mesarski nož, baštenski alat, originalni drveni stub sa trijema i boce mleka iz 1902. godine.

Nik Alkaraz i njegov partner odlučili da renoviraju staru kuću Foto: printscreen/tiktok/nikkalcaraz

Usledilo je veliko iznenađenje

Ali najveće iznenađenje ih je čekalo na stepeništu. U drvenom stubu pronašli su skriveni paket – vremensku kapsulu iz 1925. godine. Sadržavao je papire, dečije crteže, omote slatkiša, narukvicu prijateljstva i stranicu iz slikovnice. "Jedan komad papira je datiran 1925. godine, tako da sam znao da su ga tamo sakrila deca koja su ovde živela - Lusi, Megi i Elenor Edel", rekao je Alkaraz.

Par je takođe pronašao fotografije sa venčanja, čestitke iz 50-ih, novine iz 40-ih i 50-ih, fotografiju devojke Megi skrivenu iza kamina, i antikne tegle i kape za mleko. Planiraju da sve uklope u dekoraciju kuće.

"Želimo da sačuvamo sve ove uspomene i odamo počast porodicama koje su ovde živele. Ovo je pravo blago. Svaki put kada pronađemo nešto novo, imam osećaj da nam kuća daje poklone", kaže on.

Renoviranje je veliki izazov

Takođe je otkrio da renoviranje kuće uopšte nije lako.

"Svaka soba treba renoviranje - neke samo gipsane i tapete, ali instalacije su zastarele, a kuća još uvek ima staru električnu mrežu i gasovode. Najteže su kuhinja i kupatilo. Najveći projekat bio je renoviranje celog drugog sprata, jer je jedan ugao poda bukvalno tonuo. Nikada ranije nismo radili ništa slično i bilo je veoma stresno ", priznao je on.

Klikom na link saznajte kako je Meredit renovirala kuću koja se raspadala.

Komentari na objavu su bili brojni i ljudi su oduševljeno tražili da ih informiše o svemu što pronađu u kući. Mnogi su ga pitali da kuću ne pretvori u moderan dom, već da ga zadrži u originalnom stilu viktorijanske gradnje.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video: Renoviranje kupatila