Severni Sentinel, koji je deo indijskog Andamanskog arhipelaga, s razlogom je nazvan najopasnijim ostrvom na svetu. Na njemu živi pleme Sentinelci, za koje se veruje da broji svega oko 150 članova. Njihov jezik i običaji ostaju misterija, izbegavaju svaki kontakt sa spoljnim svetom i neprijateljski su nastrojeni prema svima koji pokušaju da im se približe, pa znatiželja može skupo da košta.

Nedavno se pojavio snimak aviona koji je leteo iznad ostrva, što je retka pojava jer je inače zabranjeno da im se prilazi bliže od pet kilometara kako bi se domorodačko stanovništvo zaštitilo od spoljnih bolesti i sačuvao njihov način života.

Pogledajte u galeriji kako izgleda pleme koje živi na ostrvu Seeverni Sinental:

Sentinelci su jedno od poslednjih potpuno izolovanih plemena na Zemlji i tako žive već oko 60 hiljada godina, piše "Tajms of Indija". Oni koji su posetili ostrvo uglavnom se nisu vratili živi, izuzev jedne srećne grupe indijskih naučnika početkom 1990-ih.

Jedan od glavnih razloga zabrane prilaska ostrvu jeste činjenica da pleme nikada nije bilo u kontaktu s bolestima koje su pogađale čovečanstvo. Njihov imuni sistem nikada nije bio izložen gripu ili običnoj prehladi, pa su izuzetno osetljivi. Tokom jedne britanske ekspedicije 1880. godine, ostrvljani su bili oteti, ali su se ubrzo razboleli i preminuli u Port Bleru. Naizgled bezazlena prehlada mogla bi izazvati smrtonosnu epidemiju na ostrvu, ugrožavajući celu zajednicu.

Tokom istorije su, naoružani lukovima, strelama i kopljima, napadali brodove, helikoptere i pojedince koji bi se usudili da im priđu obali. Dva ribara su 2006. godine izgubila život nakon što im se čamac slučajno previše približio ostrvu, a američki misionar Džon Alen Čau doživeo je istu sudbinu 2018. godine kada je pokušao da sprovede misiju širenja hrišćanstva među stanovnicima ostrva. Džonovo telo nikad nije pronađeno i nije bilo istrage o njegovoj smrti, jer indijski zakon zabranjuje odlazak na ostrvo.

Fotografija koju je objavila indijska obalna straža prije 20 godina, pokazuje člana plemena kako lukom i strelom gađa helikopter u prolazu. Satelitske snimke ostrva pokazuju da je obrubljen koralnim grebenima, s gustom šumom i belim peščanim plažama.

