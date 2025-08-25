Slušaj vest

Dnevni horoskop za ponedeljak, 25. avgust, nosi šanse za poslovne sastanke sa dobrim rezultatom. Neki horoskopski znaci će se umesto poslovom baviti svojim zdravstvenim stanjem. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi olakšanje što se tiče poslovne komunikacije. Saradnja će teći nesmetano, a sastanak će rezultirati pozitivnim dogovorom. Poboljšanje komunikacije s partnerom doneće daleko stabilniju atmosferu. Napeti ste, a to se može odraziti putem nesanice.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Obazrivije upravljajte novcem jer postoji mogućnost povećanih troškova i potpuno neočekivanih izdataka. Vaš odnos s partnerom kao da kvari neki stari problem. Otvoreno razgovarajte o svemu što vas brine. Osetljivost grla, morate izbegavate hladna pića.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan dan za investicije i organizovanje poslova na duge staze. Danas imate pravu inspiraciju. Zajedničkim naporima prevazići ćete veliku dilemu i rešiti bitan problem u odnosu s partnerom. Vaš odnos je sve bolji. Bolovi u vratu.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan vam može doneti pravna i administrativna rešenja, tako da će vam to omogućiti da sprovedete svoj raniji plan. Dopada vam se osoba koja nije slobodna. Nalazite se u dilemi. Sačekajte da vam vreme pokaže, ne donosite ishitrene odluke. Probavne smetnje.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Prepreka u poslovnoj komunikaciji može da se pojavi s jednim saradnikom. Moguće su rasprave i manipulacija. Osoba s kojom ste počeli da se viđate povremeno se ponaša nedosledno. Ne znate na čemu ste. Glavobolja, proverite pritisak.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan bi trebalo da protekne u savršenom redu za vas, jer će vam sve lako polaziti za rukom. Uspeh na javnim nastupima i prezentacijama. Slobodne Device očekuje romantičan susret sa osobom koja će ih oboriti s nogu. Bolovi u leđima, ukočenost.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ostvarićete zapažene rezultate tokom ovog dana, pa vas očekuju pohvale i priznanja saradnika i kolega. Vaš odnos s partnerom obeležiće lepi znaci pažnje i mnogo nežnosti i ljubavi. Lep izlazak u društvo. Prehlada, visoka temperatura.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Oblast privatnog biznisa, trgovine i uslužnih delatnosti biće scena na kojoj danas možete ostvariti dobre rezultate. Slučajan susret s bivšom simpatijom može da evocira vaše uspomene. Moguće je obnavljanje starog žara. Migrena.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan obeležiće pomoć neke uticajne osobe, a reč može biti o jednoj veliki ideji i podršci koja vam treba za njeno sprovođenje. Zajednički izlazak u društvo doneće vam sjajan provod koji ćete oboje pamtiti. Izbegavajte brzu, masnu hranu, jer vas muče stomačne tegobe.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Budite obazrivi u upravljanju novcem. Postoji mogućnost da dođe do kašnjenja uplate koja vam je neophodna za dalje poslovanje. Osoba koju ste upoznali na jednom putovanju ostavila je na vas dubok utisak. Ubrzo sledi sastanak. Odlično se osećate.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Iskoristite povoljan dan za investicije, današnji potez vam donosi finansijski uspeh zahvaljujući dobroj proceni. Dopada vam se jedna osoba koju svakog dana viđate u neposrednom okruženju. Pravi je trenutak da joj priđete. Oscilacija pritiska.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Uspeh ovog dana postižete putem saradnje na internetu ili sa inostranstvom. To vam donosi veći dobitak. Odnos s partnerom dobija na intenzitetu, sve više razgovarate o zajedničkoj budućnosti. Moguća je formalizacija odnosa. Ukočenost lumbalnog dela kičme.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?