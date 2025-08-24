Slušaj vest

Nedeljni horoskop kaže da će predstojeća sedmica od 25. do 31. avgusta biti zanimljiva za većinu horoskopskih znakova. Svaki pripadnik Zodijaka imaće svoju priču tokom ovog perioda - sa različitim šansama, lekcijama i mogućnostima.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Nedelja će početi neočekivanim razgovorom koji će vas naterati da preispitate svoje planove. Na poslu će biti zadataka koji zahtevaju brze reakcije i hrabrost. U ličnom životu ne bi trebalo da se svađate oko sitnica, inače će se sitnica razviti u ozbiljan sukob. Kraj nedelje je povoljan za rekreaciju na otvorenom i susrete sa bliskim prijateljima. Osetićete nalet energije ako se krećete, umesto da mirno sedite. U nedelju su moguće radosne vesti od rođaka.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Za Bika dolazi period u kom vredi obratiti pažnju na finansije. Mogući su neočekivani troškovi, ali će biti korisni na duži rok. Odnosi sa kolegama će postati blaži, a moći ćete da uspostavite međusobno razumevanje. U ljubavi će biti šanse da ojačate poverenje i rešite se starih zamerki. Krajem nedelje je bolje posvetiti vreme kući i obaviti manje popravke ili sređivanje. Vaše strpljenje će biti vaš glavni saveznik.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Ova nedelja će vam pružiti nova poznanstva koja će vam biti korisna u budućnosti. Pokušajte da više slušate, a manje se svađate – na taj način ćete održati harmoniju u dijalogu. U poslu bi trebalo da budete pažljiviji na detalje kako biste izbegli greške. U utorak uveče moguć je neočekivani kompliment koji će vam podići raspoloženje. Sredina nedelje doneće blagi umor, pa je važno da se odmorite. U nedelju ćete dobiti zanimljiv poziv, koji je bolje ne odbijati.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaše emocije će biti na vrhuncu početkom nedelje, ali će vam to pomoći da jasnije razumete sopstvene želje. Možda će biti razloga da budete ponosni na svoje voljene. Na poslu bi trebalo da pazite da ne dajete povod za kritiku. Četvrtak i petak biće ispunjeni romantičnim notama i toplinom. U subotu je bolje ostati kod kuće i raditi stvari koje ste odlagali. Kraj nedelje doneće osećaj smirenosti i samopouzdanja.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Nedelja počinje dinamikom i mnogim sastancima. Važno je rasporediti vreme kako se ne biste preopteretili nepotrebnim stvarima. U ličnom životu moraćete biti strpljivi, jer se vaš partner može ponašati nepredvidivo. U sredu ćete imati priliku da pokažete svoje liderske kvalitete. Petak će biti dan prijatnih vesti i poklona sudbine. Nedelja je povoljna za planiranje budućnosti i postavljanje ambicioznih ciljeva.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Ove nedelje vaše ideje će biti saslušane i podržane od strane onih oko vas. U ponedeljak možete dobiti neočekivanu ponudu koju ne bi trebalo da odbijete. U vezama je vreme za iskrenost i otvorene razgovore. Sredinom nedelje osećaćete se umorno, pa pokušajte da se dovoljno naspavate. Petak će doneti jasnoću po važnom pitanju. U nedelju vas očekuje prijatan događaj vezan za vaše voljene.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Pred vama je naporna nedelja, gde će mnogo toga zavisiti od vaše diplomatije. Biće prilika za saradnju na poslu, ali je važno da ne žurite sa odlukama. U ličnom životu vredi obratiti pažnju na gestove brige, a ne na reči. Neočekivana putovanja ili sastanci su mogući u četvrtak i petak. Subota će biti povoljna za kreativne aktivnosti. Krajem nedelje osetićete da ste napravili korak napred u samospoznaji.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Nedelja će zahtevati od vas strpljenje i držanje emocija pod kontrolom. Neko vas može isprovocirati na sukob, ali je bolje da se uzdržite. U ličnom životu vredi slušati voljene, njihove reči će biti korisne. U sredu će se ukazati prilika da rešite dugogodišnji problem. Kraj nedelje je povoljan za opuštanje pored vode ili šetnju na svežem vazduhu. U nedelju je verovatan neki svetao događaj koji će ostaviti tople uspomene.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Početkom nedelje osetićete nalet snage i energije. Ovo je dobro vreme za nove početke i aktivne akcije. U vezama su moguća neočekivana priznanja ili važni razgovori. Budite oprezni sa trošenjem u četvrtak. U petak ćete dobiti rezultat ranije uloženih napora. Nedelju je najbolje provesti u odmoru i susretu sa prijateljima.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Ove nedelje ćete morati više vremena da posvetite poslu nego svom ličnom životu. U ponedeljak ili utorak mogući su zastoji u poslu, ali će se ona brzo rešiti. Odnosi sa prijateljima doneće radost i podršku. U petak vredi se fokusirati na zdravlje i obratiti pažnju na ishranu. Subota će vam pružiti priliku da provedete vreme sa porodicom. Nedelja će biti dan obnavljanja snage i harmonije.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vaše ideje će biti tražene, a imaćete priliku da pokažete svoju kreativnost. Početkom nedelje, neko od kolega će vas iznenaditi prijatnim gestom. U sredu je moguća mala svađa u vezi, ali će brzo proći. U petak ćete dobiti zanimljive vesti koje će promeniti vaše planove. Subota će biti bogata događajima, i bolje je da uveče ostanete kod kuće. U nedelju vas očekuje neočekivani susret koji će vam podići raspoloženje.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Nedelja će vam dati inspiraciju i želju za delovanjem. U ponedeljak ćete dobiti znak koji će vas podstaći na važnu odluku. Mogući su trenuci ljubomore u vezama, ali će biti beznačajni. Sredina nedelje će biti mirna, moći ćete da se fokusirate na kreativnost ili hobije. U petak će vam se neko blizak obratiti za podršku. U nedelju ćete osetiti zahvalnost za sve što imate.

