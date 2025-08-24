Slušaj vest

Majkl Frejzer, bivši maloletni prestupnik koji je danas stručnjak za bezbednost, podelio je šokantne trikove koje lopovi koriste da bi izabrali kuće za provalu. On sada sarađuje sa policijom i velikim firmama kako bi testirao sigurnosne sisteme, a svoja iskustva koristi da upozori vlasnike kuća na potencijalne opasnosti.

Sajtovi za nekretnine kao „katalozi“ za lopove

Prema rečima Majkla, lopovi sve češće koriste onlajn sajtove za prodaju nekretnina koji im služe kao virtuelni katalozi za odabir meta. Pojedini sajtovi na kojima se oglašavaju nekretnine nude detaljne virtuelne obilaske, pa čak i pogled na dvorište – čime, kako kaže, lopovima praktično daju gotov plan objekta.

Svoja iskustva nekadašnji provalnik deli sa drugima da bi im pomogao Foto: Profimedia

- Ja to zovem internet kupovina. Koliko puta gledate kuće onlajn i dobijete virtuelni obilazak? Tako ih upoznate u detalje - rekao je Majkl za The Times, prenosi Daily Mail.

Majkl, koji je i voditelj emisije "Beat The Burglar" na BBC-ju, smatra da bi sajtovi sa nekretninama trebalo da uvedu verifikaciju naloga ili lozinke za pristup detaljnim obilascima, kako bi se sprečilo slobodno pretraživanje potencijalnih meta od strane kriminalaca.

Znak "pas ujeda" pomaže lopovima više nego što mislite

Još jedan iznenađujući savet koji je Majkl dao jeste da izbegavate znakove tipa "čuvaj se psa“, "pas ujeda". On tvrdi da ovakva obaveštenja često sugerišu lopovima da kuća nema senzore pokreta – jer bi ih kretanje kućnog ljubimca aktiviralo.

Male greške koje mogu imati ozbiljne posledice

Nekadašnji provalnik otkrio je najčešće greške ljudi Foto: Profimedia

Prema Frejzerovim rečima, mnogi vlasnici kuća sami sebi otežavaju stvari jer ne vode dovoljno računa o osnovnim bezbednosnim merama.

- Ovi prevaranti tačno znaju šta da traže. Kalendar u kuhinji može otkriti kada planirate letovanje. Ključevi ostavljeni u bravi ili okačeni na vidljivim mestima im samo olakšavaju posao - istakao je Majkl.

On savetuje da se zavesa i roletne uvek zatvore kada se izlazi iz kuće, jer to pokazuje potencijalnim lopovima da su vlasnici svesni bezbednosti. Takođe, nikada ne ostavljajte ključeve u blizini ulaznih vrata – provalnici često koriste metalne šipke kroz poštansko sanduče da bi ih dohvatili.

Jednostavno rešenje je, kako dodaje, postavljanje kaveza na unutrašnjoj strani poštanskog sandučeta kako bi se sprečio pristup unutrašnjosti kuće.

Čuvajte se slabih brava i "skrivenih" ključeva

Još prošle godine, Majkl je podelio niz korisnih saveta za zaštitu doma, posebno u vreme praznika ili letovnja. Govoreći za Metro, upozorio je da cilindrične brave predstavljaju slabu tačku, jer se lako obijaju.

Nekadašnji provalnik sada radi sa policijom i firmama za bezbednosne sisteme Foto: Profimedia

- Kupite sigurnosnu bravu. Mnogo je jača, izdržljivija i obeshrabruje provalnike - poručio je.

Takođe, mnogi vlasnici kuća i dalje prave istu grešku – ostavljaju rezervni ključ na "sigurnom mestu" blizu vrata. Prema istraživanju "Toolstation"-a, čak trećina ljudi to i dalje radi.

- Provalnici znaju sve najčešće skrivene lokacije. Vide tragove sveže zemlje, pomerene saksije... lako ih otkrivaju - upozorio je.

Zato savetuje da rezervne ključeve poverite osobi od poverenja, umesto da ih ostavljate napolju.

Ne oglašavajte kada putujete – ni uživo ni onlajn

Majkl takođe savetuje da ne govorite nepoznatima kada i gde putujete, i da se uzdržite od objavljivanja planova na društvenim mrežama.

- Ako zovete taksi do aerodroma, neka vas pokupi niz ulicu – ne dajte tačne informacije. Danas je, uz društvene mreže, neverovatno lako locirati ljude. Nemojte objavljivati fotografije s odmora dok se ne vratite kući - zaključio je.

