Slušaj vest

Prema astrološkim tumačenjima za četiri znaka Zodijaka stižu ljubavni dani - septembar, oktobar, novembar, sve do početka decembra biće im ispunjeni događajima koji mogu dovesti do dubokih i neočekivanih osećanja. Samo treba da osluškuju tragove i prepoznaju poziv srca.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Za Strelca jesen obećava romantiku, sličnu putovanju u nepoznatu zemlju: prvo, blago uzbuđenje u grudima, zatim iznenađenje koliko brzo poznati svet poprima nove nijanse. Kosmičke struje vas guraju da proširite društvene granice, a vaše oči će postati magnet za one koji cene iskrenost i duh avanture.

Stvoriće se povoljne okolnosti u kojima ćete sebi dozvoliti da budete malo ranjiviji nego obično: razgovor nasamo posle zajedničke aktivnosti, spontana šetnja parkom ili poziv na kulturni događaj mogu biti početak važne priče. Ideja slobode i spremnost za deljenje horizonta privući će ka vama ljude koji se ne plaše promena i partnerstvo vide kao razvoj, a ne kao okove.

Da biste privukli pažnju i pojačali svoj magnetizam, nosite boju koja će istaći vašu istraživačku energiju: bogata tirkizna će delovati kao mali svetionik da ljudi pronađu put do vas.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi će na jesen sresti ljubav, kao dugo očekivanu potvrdu da se strpljenje i doslednost isplate. Nebeski uticaji vas podstiču da dozvolite da se osećanja razvijaju korak po korak: prvo poverenje, zatim zajednički ciljevi, pa tek onda duboka naklonost.

Vaša praktičnost danas nije prepreka, već čvrst temelj: privlači one koji traže pouzdanost i iskrenost kod partnera. Verovatne su situacije u kojima će se pojaviti romantično interesovanje u kontekstu zajedničkog posla, poslovnog sastanka ili projekta oko kuće. Takvi odnosi brzo dobijaju strukturu i jasnoću. Da biste skrenuli pažnju na sebe i naglasili ozbiljnost svojih namera, pokušajte da uključite toplu bordo nijansu u svoju sliku: ona će dodati dubinu vašoj spoljašnjoj poruci i stvoriti auru trajne privlačnosti.

Vodolija

Vodolija Foto: Shutterstock

Za Vodolije jesen donosi šansu da pronađu partnera koji neće biti samo životni saputnik, već i sagovornik u mislima. Element inovativnosti koji vas kontroliše kombinovaće se sa potrebom za emocionalnom bliskošću tokom ovog perioda, ali u potpuno neobičnom obliku - kroz zajedničke projekte i intelektualne avanture.

Vaše neobične ideje i nekonvencionalni pogledi postaće niti koje će ispreplesti dve samoće u jedan pokret. Važno je da ne skrivate svoju originalnost, već da je smelo demonstrirate, na taj način ćete privući osobu koja ceni slobodu i istovremeno je spremna da hoda pored vas. Ljubav koja dolazi ove jeseni retko liči na klasičnu priču - češće je to sjedinjenje umova i srca, gde su važni prijateljstvo i zajednička misija. Da biste povećali šanse da upoznate nekoga i učinili svoje prisustvo nezaboravnim, koristite srebrno-plave nijanse u odeći i dodacima: to će naglasiti vašu jedinstvenost i privući one koji lepotu vide u idejama.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Device će ove jeseni imati priliku da pronađu ljubav zasnovanu na pažnji prema detaljima i sposobnosti brige. Vaš prirodni analitički um ove sezone će se pokazati kao most do srca ljudi koji traže istinsku brigu i jasnoću namere. Sudbonosni susreti mogu se dogoditi tamo gde pružate praktičnu pomoć - u porodičnim stvarima, u volonterskim projektima ili među kolegama, gde mali gestovi postaju primetni.

Savetuje vam se da sebi dozvolite malo više spontanosti u svojim manifestacijama: to će dodati toplinu vašoj preciznoj slici sveta i stvoriti prostor za romantiku. Da biste privukli pažnju, uključite svetlozelenu nijansu u svoj garderober - to će pojačati vaš prirodni šarm i stvoriti auru meke pouzdanosti.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?