Jedno od najčešćih ženskih imenau Srbiji, ali i celom svetu već vekovima je ime Marija. Kao ime Isusove majke, ime Marija simbolizuje čistu i duboku ljubav.

U izvornom hebrejskom jeziku ime glasi Mirjam, a naš oblik je Marija, ime izvedeno iz latinskog jezika. Samo značenje imena Marija nije sa sigurnošću razjašnjeno.

Po novijem tumačenju, ime je izvedeno od egipatskog "mry", što znači "voljena", odnosno "od Boga voljena". Prema starijim tumačenjima, ime je nastalo od hebrejskog "mir" (gorko) i "jam" (more), pa bi značenje bilo "gorčina mora".

Međutim, zbog velikog poštovanja Bogorodice, ovo ime je do 15. veka bilo zabranjeno za upotrebu kao krsno ime. U to vreme, ime Marija je uglavnom birano kao simbol.

Presveta Bogorodica Foto: Tv Hram

Ime Marija zastupljeno je u svim zemljama Evrope, Severne i Južne Amerike i u delovima Azije. U Španiji i u latinskom delu Amerike ističe se bogat repertoar ženskih imena inspirisanih kultom Isusove majke.

Iz toga su nastala i takozvana marijanska imena.

Tokom celog 20. veka ime Marija je najučestalije špansko žensko ime – skoro 30 odsto Špankinja se zove Marija.

Ovo ime se često pojavljuje i u sklopu s drugim imenima: Ana Marija, Marija Magdalena i slično.

Drugi oblici ovog imena su Marinela, Marijeta, Marika, Maruša, Maša, Mija, Majda, Martra, Mina i tako dalje.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

