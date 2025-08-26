Slušaj vest

Većina ljudi tokom života promeni nekoliko poslova – iz različitih razloga: bolja plata, veća odgovornost ili jednostavno želja za novim izazovima. Međutim, jedan 27-godišnjak doživeo je potpuno neočekivan obrt – slučajna greška u mejlu umalo ga je koštala reputacije, ali mu je na kraju donela unapređenje koje nikada ne bi tražio.

„Radio sam vredno, ali nisam bio primećen“

Mladi analitičar je na Redditu podelio svoju priču:

bio je preumoran i slučajno je poslao pogrešan mejl Foto: Shutterstock

„Radio sam kao junior analitičar u srednje velikoj IT kompaniji. Kultura firme se svodila na Slack emotikone i beskonačno ‘cirkulisanje’ oko zadataka koje niko zapravo nije želeo da radi. Bio sam ambiciozan, ali nesiguran. Ćutao sam, trostruko proveravao tabele u Excelu i ostajao do kasno nadajući se da to niko neće primetiti.“

Jednog ponedeljka, posle samo dva sata sna (zahvaljujući Netflix maratonu), morao je da pošalje kratku izveštajnu poruku svom menadžeru. Umoran i rasejan, slučajno je umesto svom šefu – poslao mejl čitavom odeljenju.

„Slack je eksplodirao“

„Nisam odmah ni primetio šta sam uradio. Pio sam hladnu kafu i mislio o ručku kada je Slack počeo da eksplodira porukama: ‘Šta?!’ i ‘Kuda ideš?!’ Čak mi je i praktikant doneo keks kao oproštajni poklon“, priseća se on.

Cela firma se digla na noge Foto: Shutterstock

Da stvar bude gora, potpredsednik operacija mu je odmah poslao mejl: „Vidimo se kasnije danas da razgovaramo o tvojoj tranziciji.“ Mladić je želeo da propadne u zemlju od blama, navodi Mirror.

Od greške do šanse

Sutradan je otišao kod menadžera da se izvini i „pokunji se“. Umesto besa, dočekao ga je smeh. Šef mu je pokazao mejl lanac među izvršnim direktorima u kojem su već spekulisali gde prelazi i da li ga je konkurencija „ukrala“.

Potpredsednik ga je ubrzo pozvao na razgovor:

„Ako razmišljaš o odlasku, hajde da pričamo o tome šta možemo da uradimo da te zadržimo.“

Mladić je u panici priznao da je u pitanju bila greška i da ne planira da napušta firmu. Na to je dobio neočekivan odgovor:

„Onda iskoristi ovu priliku. Šta zapravo želiš od svoje uloge ovde?“

„Rekao sam sve što nikada nisam smeo“

Menadžer mu je rekao da iskoristi priliku Foto: Shutterstock

Uveren da je sekunde udaljen od otkaza, iskreno je izgovorio sve što ga je mučilo: želeo je više odgovornosti, izazovnije projekte i – veću platu. Njegovo iznenađenje bilo je ogromno kada je VP pristao.

„Za mesec dana bio sam unapređen na poziciju o kojoj nisam ni sanjao da mogu da tražim. Sve zbog jedne slučajne rečenice“, napisao je.

Greška koja je postala legenda

Danas je njegova priča interna legenda kompanije. Svaki novi zaposleni čuje za analitičara koji je slučajno poslao mejl o „odlasku“, a zapravo dobio – unapređenje.

