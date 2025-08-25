Slušaj vest

Tokom koncerta grupe Coldplay na londonskom stadionu Vembli, Kris Martin je pomogao obožavatelju da zaprosi svoju devojku pa iskoristio priliku za šalu.

Na popularnom "Kiss Camu" pojavio se muškarac s transparentom na kom je pisalo "Želim da zaprosim" sa strelicom koja je pokazivala na ženu koja je stajala ispred njega.

Nakon što je pročitao natpis, Kris Martin je nastavio: "U redu, sada slušaj. Treba mi da klimaš glavom dok obavljam neke osnovne provere." Pevač je zatim upitao: "Je li ova osoba vaš partner, ničiji drugi?", šaleći se na račun viralne prevare koja je otkrivena na jednom od koncerata grupe.

Prosidba na koncertu

Muškarac je potvrdno klimnuo glavom, a Martin je nastavio: "Jeste li rođaci, brat i sestra ili nešto slično? Jeste li stvarni ljudi? U redu, onda mislim da možemo da nastavimo. Evo besplatan savet, dok vas svi gledamo, savetujem da klekneš na jedno koleno".

U galeriji se podsetite kako je izgledao trenutak razotkrivanja prevare na koncertu Coldplaya:

Ljubavnici uhvaćeni na koncertu

Oduševljena publika posmatrala je trenutak u kom je muškarac poslušao uputstva, pa zaprosio svoju partnerku, a zatim su se poljubili. "Kakva predivna devojka i divan dečko. Na ovakav dan, podstičem vas da se poljubite. Nadam se da ćete biti srećni do kraja života", poručio im je Martin.

Viralna afera

Podsetimo, pre mesec dana na koncertu Coldplaya dogodio se viralni skandal kad je, sada već bivši direktor Astronomera Endi Bajron na "Kiss Camu" uhvaćen u aferi s direktorkom ljudskih resursa Kristin Kabot. Prema poslednjim pisanjima stranih medija, Endi Bajron navodno želi da tuži Coldplay.

