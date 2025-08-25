Slušaj vest

Jedna sasvim obična koka iz Teksasa, po imenu Perl, srušila je sve rekorde i ušla u Ginisovu knjigu kao najstarija živa kokoška na planeti – i to kokoška koja još uvek snese po koje jaje!

Perl je 22. maja imala tačno 14 godina i 69 dana, čime je debelo nadmašila prosečan kokošji životni vek, koji se obično kreće između tri i deset godina.

Njena vlasnica, Sonja Hal, brine o njoj kao o pravom članu porodice. A to nije mala stvar – Perl je preživela ozbiljne zdravstvene probleme: slomila je nogu, preležala boginje, borila se s artritisom, pa čak izbegla i sigurno koban susret s rakunom.

Koka je rođena 13. marta 2011. godine, u inkubatoru porodice Hal, u mestu Litl Elm. Prvih nekoliko godina živela je u kokošinjcu, ali kako je starila i počela teže da se kreće, Sonja joj je preuredila vešernicu u mali kokošji apartman.

Perl danas ponekad "prošeta" i do dnevne sobe – najviše voli da gleda televiziju. Druželjubiva je, lepo se slaže s mačkom, kao i sa mačetom koje je Sonja pronašla na parkingu i udomila.

Iako više ne nosi jaja redovno, upravo na dan kada je oboren Ginisov rekord – snela je jedno. Ipak, vreme je učinilo svoje, pa se sada kreće sporije i teško podnosi visoke temperature. I dalje voli da izađe napolje na svež vazduh i, kad joj se da, potrči malo, ali brzo se umori.

Njena ishrana je prava mala luksuzna dijeta za živinu: svež spanać, zelena salata, voćne salate, orašasti plodovi, a tu je i specijalna hrana namenjena starijim kokama.

(Kurir.rs/Blic)

