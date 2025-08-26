Slušaj vest

Dnevni horoskop za 26. avgust. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta na kraju nedelje očekuje sve znake horoskopa.

OVAN

Atmosferu ovog dana obeležiće poslovno putovanje i pregovori o novom poslu. To će vam doneti finansijski dobitak na duge staze. Slobodne Ovnove očekuje uzbudljiva avantura na putovanju. Novo ljubavno poglavlje. Variranje pritiska.

BIK

Početak saradnje s prijateljima doneće vam finansijski dobitak, ali i dalje širenje kruga saradnika. Konstruktivni dogovori. Slobodni Bikovi mogu da očekuju sudbinski susret. Moguća je ljubav na prvi pogled. Osetljivost grla, budite oprezni pri konzumaciji pića.

BLIZANCI

Glavna tema na poslovnoj sceni može biti sastanak s nadređenima. Bićete pohvaljeni za natprosečne rezultate. Načinite prvi korak u zbližavanju sa osobom s kojom ste sada više u prijateljskim odnosima. Više se odmarajte. Potrebno vam je opuštanje.

RAK

Glavna tema ovog dana je rešenje nekog bitnog problema u vezi s poslom. Ukoliko niste zaposleni, ovaj dan vam može doneti posao. Slobodne Rakove očekuje poznanstvo s veoma privlačnom osobom u znaku Riba. Ukočenost vratnog dela kičme. Ne činite nagle pokrete.

LAV

Planete vam pružaju podršku da pređete na bolje plaćeno mesto. Sledite glas intuicije i krenućete u najboljem pravcu. Pred vama je novo poglavlje u ljubavi, ali u pitanju može biti zapravo novi početak stare ljubavi. Planirajte odlazak na udaljenu destinaciju.

DEVICA

Tokom ovog dana imate podršku nekog od nadređenih. Vaše ideje će naići na pozitivan odziv. Pred vama je harmoničan period u odnosu s partnerom. Vaš odnos s vremenom postaje sve kvalitetniji. Promena dioptriju, potreban je odlazak kod oftalmologa.

VAGA

Konačno imate osećaj kontrole nad finansijama, a ovog dana možete očekivati i vanredni dobitak. Pohvale nadređenih. Slobodne Vage mogu da očekuju udvaranje osobe s kojom poslovno sarađuju, moguće i nadređenog. Prijala bi vam jedna opuštajuća masaža.

ŠKORPIJA

Glavna tema ovog dana je početak nove nadležnosti. Postoji velika mogućnost da tu poziciju trajno zadržite. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz skladan period. Mogući su veoma važni dogovori u okviru porodice. Prilično ste nervozni i napeti, a ne postoji pravi razlog za to.

STRELAC

Zahvaljujući dobroj proceni situacije, ovaj dan doneće vam mudar potez. To će vam kasnije doneti finansijski dobitak. Vaš odnos s partnerom je dosta konfuzan, partner se ponaša kao da je u svom svetu. Otvoreno razgovarajte što pre! Učestale glavobolje, opterećeni ste.

JARAC

Ovaj period vam donosi priliku da trajno stabilizujete finansijski plan. Budite oprezni s novim saradnicima. Ispoljićete sposobnost da rešite zajednički problem s partnerom i ukućanima. To će doprineti daljoj stabilizaciji. Reumatični zglobovi.

VODOLIJA

Planete vam pružaju podršku da završite rad na veoma teškom radnom zadatku ili projektu. Očekuje vas finansijski dobitak. Partner vam zamera da ste se previše posvetili poslovnim obavezama. Na vreme rešite taj problem. Boravak u prirodi vam prija.

RIBE

Nezaposlene Ribe mogu da dobiju dobru poslovnu ponudu u okviru informatičkih tehnologija ili u radu preko interneta. Partner se ponaša protivrečno i to u vama budi pomešana osećanja. Mogući su nesporazumi. Alergija, obratite se lekaru radi osnovnih analiza.

