Može li datum rođenja uticati na uspeh u životu? Pitanje je koje intrigira mnoge, a odgovor bi vas mogao iznenaditi! Istraživači iz MyHeritage-a pokušali su da pronađu odgovor i popisali datume rođenja hiljadu dobitnika brojnih prestižnih nagrada kako bi otkrili koji datumi najčešće donose uspeh, prenosi The Sun.

Reč je o dobitnicima Gremija, Oskara, Mišlenovih zvezdica, Zlatnog globusa, Pulicerove, Nobelove i Bukerove nagrade, Zlatne palme, kao i o osvajačima Svetskog fudbalskog prvenstva i olimpijskih medalja.

Od 365 dana u godini, 30. april pokazao se kao datum koji je iznedrio najviše dobitnika. Čak 11 njih rođeno je tog dana, uključujući i oskarovku Kloris Ličman, jednu od najslavnijih glumica u istoriji. Na isti datum rođeni su i Travis Skot, Gal Gadot i Kirsten Danst.

Drugi najuspešniji datum je 27. april. Ukupno osam od 1000 analiziranih ličnosti rođeno je tog dana. Među njima su dobitnica Gremija Lizzo, dobitnica Zlatnog globusa Sali Hoking, kao i dva kuvara sa Mišlenovim zvezdicama - Martin Berasategi i Lea Linster.

Čini se da je april zaista poseban mesec! Upravo tada je rođeno najviše uspešnih ljudi - čak 99 od 1000. Među njima su i Ema Tompson, Barbra Strajsend, Ema Votson i Viktorija Bekam.

Na listi najuspešnijih datuma našli su se i 20. januar, 23. i 26. mart, kao i 29. april.

Mesec novembar zauzeo je drugo mesto sa 94 dobitnika, među kojima su En Hatavej i Gordon Remzi.

Na trećem mestu je mart sa 92 rođene zvezde, uključujući Maraju Keri i Kventina Tarantina.

Najmanje uspešan mesec pokazao se kao februar, sa samo 58 laureata, među kojima su portugalski fudbaleri Kristijano Ronaldo i Pepe. Kao sledeći "najneuspešniji" mesec izdvojio se decembar, u kojem je rođen samo 71 dobitnik prestižnih nagrada, prenosi MissMama.

