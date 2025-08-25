Slušaj vest

Nadolazeći septembar donosi duhovno pročišćenje i emotivno usklađivanje. Problemi u vezama biće posebno izraženi oko 7. i 21. septembra, ali horoskopski znaci koji budu spremni da otvoreno komuniciraju i preispituju stare obrasce, doživeće intimnost na potpuno novom nivou. Evo kako izgleda ljubavni horoskop za septembar.

Dok neki i dalje žude za toplim danima i žele da poslednje dane leta provedu uz more ili bazen, drugi se već raduju nižim temperaturama, šarenom lišću i toploj šolji čaja dok napolju pada kiša. Septembar je prvi jesenji mesec, a podjednako šaren i nepredvidiv biće i kada je horoskop u pitanju. Evo kako izgleda ljubavni horoskop za mesec pred nama.

Ovan

U vezama će dolaziti do sukoba različitih potreba. Vaša želja za nezavisnošću može izazvati nesigurnost kod partnera.

Svesno odvojite vreme za intimnost, bez nagoveštaja da ste prezauzeti. Slobodnima se smeši susret sa osobom koja će ih fascinirati, ali samo ako pokažu strpljenje.

Ovan Foto: Profimedia

Bik

Vaša ljubavna dinamika se menja i to u dubokom smislu. Stare predstave o sigurnosti biće na ispitu.

Otvoreno razgovarajte o svojim željama i granicama. Druga polovina meseca donosi razgovore koji razjašnjavaju i dugotrajne sukobe. Slobodnima se savetuje da se zapitaju da li su zaista otvoreni za nove stvari.

Bik Foto: Profimedia

Blizanci

Komunikacija je ključ – naročito u septembru. Nesporazumi mogu lako nastati ako osećanja ne budu jasno izražena.

Sredinom meseca situacija će se smiriti. Postojeće veze će ojačati kroz zajedničke ciljeve. Slobodni bi mogli osećati unutrašnju rastrzanost – vreme je za svesnu odluku.

Blizanci Foto: Profimedia

Rak

Pomračenje Meseca snažno utiče na vaš emotivni život.

Prošle rane mogu isplivati na površinu – ne da vas opterete, već da bi se zalečile. U vezi ne pristajte na površnost. Novi susreti biće duboki i dirljivi.

Rak Foto: Profimedia

Lav

U septembru ćete čeznuti za pažnjom i toplinom, ali realnost svakodnevnih odnosa traži kompromise.

Pokažite se dostupnim, a ne samo samouverenim. Slobodnima se savetuje da manje gledaju spoljašnji izgled, a više obraćaju pažnju na ono što se "čita između redova".

Lav Foto: Profimedia

Devica

Pomračenje Sunca u vašem znaku donosi prekretnicu: ono što ste dugo potiskivali postaje jasno.

U vezama će biti očigledno da li ste zaista emotivno predani ili previše kontrolišete. Bliskost nastaje kada dozvolite sopstvene slabosti. Slobodni ulaze u period svesnih izbora, bez kompromisa.

Devica Foto: Profimedia

Vaga

Želite harmoniju, ali ne po svaku cenu. Septembar otkriva da li su vaši odnosi zaista zasnovani na ravnoteži ili na neizrečenim očekivanjima.

Jasne reči doneće više bliskosti nego tišina. Slobodnima će biti privučeni zanimljivi ljudi, naročito ako ostanu autentični.

Vaga Foto: Profimedia

Škorpija

Intenzitet vas prati, a u septembru ga neće manjkati. U vezama mogu nastati sukobi, naročito oko 24. septembra.

Umesto kontrole, pokažite poverenje, to može produbiti vašu vezu. Novi susreti nose potencijal, ali će biti emotivno zahtevni.

Škorpija Foto: Profimedia

Strelac

Tražićete dubinu u vezi, čak i ako vam je teško da se obavežete. U septembru će želja za stabilnošću biti jača nego obično.

Razgovarajte o svojoj neodlučnosti. U postojećim vezama pomoći će zajednički projekti. Slobodnima se savetuje iskrenost u vezi svojih namera.

Strelac Foto: Profimedia

Jarac

Emocije više ne možete organizovati. Septembar u vezama traži više osećaja, a manje kontrole.

Ako pokažete ranjivost, otvoriće vam se nova vrata. Slobodni će upoznati ljude koji će ih izazvati i profesionalno i privatno, a to može biti izuzetno privlačno.

Jarac Foto: Profimedia

Vodolija

Potreban vam je prostor za disanje, ali i stabilna veza. Septembar donosi vraćanje ravnoteže između bliskosti i slobode.

Duboki razgovori pružiće iznenađujuće uvide. Novi kontakti neće se razvijati brzo, ali biće stabilni ukoliko budete istrajni.

Vodolija Foto: Profimedia

Ribe

Pomračenje Meseca u vašem znaku duboko će odjeknuti u vašem unutrašnjem svetu. Stari ljubavni obrasci sada mogu biti oslobođeni da bi napravili prostor za iskrenu, autentičnu vezu.

Postojeći odnosi biće stavljeni pred emotivnu istinu. Slobodni će nailaziti na ljude koji će ih dirnuti, ako budu spremni da pokažu sebe u pravom svetlu, prenosi Miss7.

Ribe Foto: Profimedia

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva