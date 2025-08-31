Slušaj vest

Pripadnici generacije Z, popularno zvani "zumeri", ponovo su uspeli da zbune starije generacije. Nakon prigovora o lošim manirama za stolom i izbegavanju pozdravljanja kupaca, na red je došla nova navika: javljanje na telefon bez izgovaranja klasičnog "halo".

Čini se kako u novom trendu, koji starijima deluje potpuno nelogično, mladi odgovornost za početak razgovora prebacuju na pozivatelja, igrajući svojevrsnu igru "telefonskog kukavičluka". Umesto pozdrava, s druge strane linije često se čuje samo tišina.

"Čujem samo disanje"

Na ovaj neobičan fenomen nedavno je upozorila jedna regruterka na društvenoj mreži X. "Nešto što sam primetila specifično kod generacije Z jeste da se mnogi od njih jave na telefon i ne kažu ništa", napisala je.

"Kao da čujem njihovo disanje i pozadinsku buku, ali oni čekaju da ja prva kažem halo", pojasnila je. Ironično, nije se radilo o nenajavljenom pozivu, već o unapred dogovorenom razgovoru u terminu koji je kandidat sam odabrao.

Istraživanje potvrdilo priču

Da ovo nije samo anegdota, potvrdilo je i istraživanje YouGova sprovedeno prošle godine, koje je pokazalo da jedan od četiri Britanca starosti 18 do 24 godine smatra da je u redu javiti se na poziv bez ikakvog pozdrava. Starije generacije ovu naviku smatraju izuzetno nepristojnom. Na primer, samo 27 odsto osoba od 25 do 34 godine smatra takvo ponašanje prihvatljivim, a taj procenat pada na samo 14 odsto kod starijih od 45 godina.

"Svi kažemo 'halo' kada se javljamo na telefon. Isto kao da otvarate vrata", komentarisao je jedan milenijalac na Redditu. "Nije samo da se to smatra pristojnim, već u slučaju telefona, to znači da ste prisutni i da ste se javili na telefon. Osoba s druge strane ne može da vas vidi, pa je glasovna indikacija korisna."

Problemi na radnom mestu

Loši telefonski maniri postali su jedan od razloga zašto se pripadnici generacije Z teže snalaze u kancelarijskom okruženju, napisala je Piita Klark u članku za "Financial Times". Situacija je postala toliko ozbiljna da Meri Džejn Kops, osnivačica kanadske konsultantske kompanije "The Phone Lady", naplaćuje firmama i do 3.100 dolara za obuku "telefonski nepismenih" mladih zaposlenih.

Zašto vlada telefonska tišina?

Stručnjaci nude nekoliko objašnjenja. Za razliku od prethodnih generacija, "zumeri" nisu odrasli uz fiksne telefone i stoga nikada nisu usvojili klasični telefonski bonton koji su njihovi roditelji prenosili milenijalcima i generaciji X. Pozive često doživljavaju kao smetnju u svetu u kom dominiraju tekstualne poruke.

Jedan od glavnih razloga za ćutanje je oprez. "Razlog za čekanje u tišini je taj što sada postoji mnogo prevara s automatskim pozivima koji čekaju da čuju postoji li glas", priznao je jedan korisnik Reddita. U eri porasta sofisticiranih prevara, gde veštačka inteligencija može da klonira glas, mladi radije čekaju da pozivatelj prvi progovori kako bi se uverili da nije reč o prevari ili snimljenoj poruci.

Paradoksalno, drugi razlog je taj što neki pripadnici generacije Z smatraju da je nepristojno nekoga nazvati nenajavljeno. Kops se prisetila izjave mladića s jedne od svojih radionica: "Znate, Meri Džejn, ako me neko nazove iznenada, to mi govori da on više ceni svoje vreme nego moje vreme, i neću da razgovaram s njim."

