Jedan korisnik TikToka izazvao je lavinu komentara nakon što je u svojoj kupatilu pronašao neobičnu elektronsku instalaciju skrivenu iza ogledala. Zbunjen, ali i zaintrigiran, Metju Man obratio se svojim pratiocima sa pitanjem: - Šta, dođavola, da radim?

TV ekran u kupatilu?

U viralnom videu, koji je prikupio više od 4 miliona pregleda, Metju je pokazao kako je labava brava na ogledalu otkrila pravo malo iznenađenje – TV ekran i svetlo skriveni iza staklene ploče.

- Samo sam bio radoznao... i pronašao TV i svetlo iza ogledala. TV ne radi, ali postoji kablovska kutija. Nema daljinskog. Šta je ovde bilo? Je l’ neko gledao vesti dok pere zube? - objasnio je Metju, još uvek u neverici.

Pokazujući kako se ekran vidi i kada su svetla ugašena, Metju se našalio na račun svog ADHD-a, komentarišući da će ga „ovakva tehnologija izludeti“.

- Moraću valjda da nabavim kablovsku za kupatilo. Možda bih i trebao, dodao je.

Teorije sa TikToka

TikTok publika brzo se uključila s raznim teorijama i komentarima:

"Pronašao si napušteni projekat nekog IT entuzijaste", "To je prozirno ogledalo iz 2000-ih", "Kupi Google TV stick – imaćeš pametni TV u kupatilu", samo su neki od šaljivih komentara, ali bilo je i onih skeptičnih.

"A jeste li sigurni da to nije bila skrivena kamera? Cela stvar mi je jeziva", napisao je jedan korisnik.

Rešenje i mini-kućni bioskop

Nedelju dana kasnije, Metju se vratio s novim videom i rešenjem: - Pretvorio sam ovu misteriju u nešto zabavno.

Kupio je univerzalni daljinski upravljač, Amazon Firestick i pametnu sijalicu, postavio opremu i demonstrirao svoje mini-kućno kino – gledajući „Gospodara prstenova“ iz kupatila.

Dokazi i skeptici

Dok su neki tvrdili da je sve inscenirano, Metju je u sledećem videu pokazao sloj prašine iza ogledala kao dokaz da je otkriće autentično: - Stvarno, ljudi? Mislite da bih ovo izmislio?

