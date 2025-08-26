Mesec u Vagi snažno utiče na 3 horoskopska znaka: U jeku konflikta tražiće način da zadovolje pravdu
Mesec u Vagi donosi potrebu za ravnotežom, skladom i lepotom u svakodnevnom životu. Ovakva pozicija Meseca doneće lep period za tri horoskopska znaka: Vage, Vodolije i Blizance. Emocije se izražavaju kroz odnose sa drugima, pa osoba često traži sigurnost i mir u partnerstvima i prijateljstvima.
Potreba za pravdom i pravom odlukom
Postoji urođena želja da se izbegnu konflikti, pa se može razviti sklonost ka diplomatičnosti, ali i odlaganju odluka iz straha da se ne naruši harmonija. Osećaj sreće vezan je za umetnost i prijatno okruženje, pa je važno da okolina bude lepa i uravnotežena kako bi se osoba osećala sigurno.
Ovaj položaj Meseca naglašava i potrebu za pravednošću, ravnopravnošću i međusobnim poštovanjem, a unutrašnji mir najlakše se postiže kroz harmonične odnose i saradnju.
(Kurir.rs/Informer)
Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?