Dnevni horoskop za sredu, 27. avgust sa sobom nosi nepromišljenje energije. Astrolozi nekim horoskopskim znacima predviđaju uletanje u burnu ljubavnu vezu, a pojedini pripadnici Zodijaka iskoristiće prilike za posao. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Uprkos brojnim preprekama, uspešno ćete obaviti radne zadatke na vreme. Oprez u komunikaciji s nadređenima. Bez razmišljanja ćete ući u veoma burnu ljubavnu vezu. Ipak, budite realniji da se posle ne biste razočarali. Sada lako možete da se prehladite.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Da biste uspešno obavili sve poslove, biće vam neophodna podrška članova vašeg tima. Oscilacije na finansijskom planu. Vaš odnos s partnerom je pun sklada i uzajamnog uvažavanja. Oboje ćete biti zadovoljni i spokojni u vezi. Neravnoteža hormona.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Pripazite se nesporazuma danas, jer upravo to može da vam se desi. Mogu vas pogrešno shvatiti kolege i nadređeni. Izlazak s partnerom doneće vam priliku da nadoknadite ono što ste propustili zbog obaveza. Empatični ste, odišete pozitivnošću.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovaj period vam donosi mogućnost da dobijete izuzetno dobar posao. Pruža vam se mogućnost napredovanja. Danas se nalazite u dilemi da li da kažete novom partneru šta vam to najviše smeta kod njega. Probavne smetnje.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Danas ćete imati mnogo razloga da budete ponosni, jer vas očekuju pohvale i priznanja za visok stepen efikasnosti koji ste ispoljili na poslu. Lep izlazak s partnerom i zajedničko putovanje povratiće staru strast između vas. Psihosomatski problemi.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Danas se upuštate u analizu prethodne nedelje, pri tome ćete osetiti zadovoljstvo zbog svog učinka, ali ne i opšte atmosfere. Slobodne Device imaju više prilika za flert. Međutim, vi oprezno i polako birate. Bolovi u kolenima. Konsultujte se s reumatologom.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Nalazite se pod pritiskom rokova za završetak projekta na kojem radite, ali ćete se uspešno izboriti s tim. Očekuju vas pohvale. Niste ravnodušni prema osobi s kojom poslovno sarađujete. Uskoro vas čeka zbližavanje. Slab periferni krvotok.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Danas možete očekivati bitne vesti od prijatelja, koji vam može pružiti značajnu podršku za prelazak na novo mesto. Napeta atmosfera između vas i partnera usled nepoverenja. Moguća je rasprava i dublja kriza. Tahikardija, obavezan je odlazak kod kardiologa.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Današnji problem je kolega s kojim možete ući u raspravu. Neka nepravda vam može biti načinjena. Primećujete da se partner udaljio od vas u poslednje vreme. Porazgovarajte otvoreno o tome. Čuvajte se virusa, veoma ste osetljivi.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Odličan poslovni potez će vas povesti u pravcu daljeg razvoja poslovanja. Očekuje vas podrška moćne osobe. Slobodni Jarčevi danas mogu svoju srodnu dušu sresti u poslovnim krugovima. Zauzete Jarčeve očekuju nesuglasice. Problem sa štitnom žlezdom.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Veoma je važno da obazrivo upravljate novcem u ovom periodu jer postoji mogućnost previda. Poštujte prioritete. Ovaj dan vam donosi romantičan susret sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Budite realni u proceni. Skloni ste alergijama.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Danas mogu iskrsnuti neke prepreke u poslovanju ili one mogu biti u najavi za naredne dane. Važno je da pripremite rezervni plan. Odnos s partnerom je pun razumevanja i podrške, oboje ste spremni na kompromise. Planirajte odlazak na neko kraće putovanje.

