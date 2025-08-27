Dnevni horoskop za 27. avgust: Ovnovi uleću u burnu ljubavnu vezu, a slobodnim Devicama pruža se prilika za flert
Dnevni horoskop za sredu, 27. avgust sa sobom nosi nepromišljenje energije. Astrolozi nekim horoskopskim znacima predviđaju uletanje u burnu ljubavnu vezu, a pojedini pripadnici Zodijaka iskoristiće prilike za posao. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.
OVAN
Uprkos brojnim preprekama, uspešno ćete obaviti radne zadatke na vreme. Oprez u komunikaciji s nadređenima. Bez razmišljanja ćete ući u veoma burnu ljubavnu vezu. Ipak, budite realniji da se posle ne biste razočarali. Sada lako možete da se prehladite.
BIK
Da biste uspešno obavili sve poslove, biće vam neophodna podrška članova vašeg tima. Oscilacije na finansijskom planu. Vaš odnos s partnerom je pun sklada i uzajamnog uvažavanja. Oboje ćete biti zadovoljni i spokojni u vezi. Neravnoteža hormona.
BLIZANCI
Pripazite se nesporazuma danas, jer upravo to može da vam se desi. Mogu vas pogrešno shvatiti kolege i nadređeni. Izlazak s partnerom doneće vam priliku da nadoknadite ono što ste propustili zbog obaveza. Empatični ste, odišete pozitivnošću.
RAK
Ovaj period vam donosi mogućnost da dobijete izuzetno dobar posao. Pruža vam se mogućnost napredovanja. Danas se nalazite u dilemi da li da kažete novom partneru šta vam to najviše smeta kod njega. Probavne smetnje.
LAV
Danas ćete imati mnogo razloga da budete ponosni, jer vas očekuju pohvale i priznanja za visok stepen efikasnosti koji ste ispoljili na poslu. Lep izlazak s partnerom i zajedničko putovanje povratiće staru strast između vas. Psihosomatski problemi.
DEVICA
Danas se upuštate u analizu prethodne nedelje, pri tome ćete osetiti zadovoljstvo zbog svog učinka, ali ne i opšte atmosfere. Slobodne Device imaju više prilika za flert. Međutim, vi oprezno i polako birate. Bolovi u kolenima. Konsultujte se s reumatologom.
VAGA
Nalazite se pod pritiskom rokova za završetak projekta na kojem radite, ali ćete se uspešno izboriti s tim. Očekuju vas pohvale. Niste ravnodušni prema osobi s kojom poslovno sarađujete. Uskoro vas čeka zbližavanje. Slab periferni krvotok.
ŠKORPIJA
Danas možete očekivati bitne vesti od prijatelja, koji vam može pružiti značajnu podršku za prelazak na novo mesto. Napeta atmosfera između vas i partnera usled nepoverenja. Moguća je rasprava i dublja kriza. Tahikardija, obavezan je odlazak kod kardiologa.
STRELAC
Današnji problem je kolega s kojim možete ući u raspravu. Neka nepravda vam može biti načinjena. Primećujete da se partner udaljio od vas u poslednje vreme. Porazgovarajte otvoreno o tome. Čuvajte se virusa, veoma ste osetljivi.
JARAC
Odličan poslovni potez će vas povesti u pravcu daljeg razvoja poslovanja. Očekuje vas podrška moćne osobe. Slobodni Jarčevi danas mogu svoju srodnu dušu sresti u poslovnim krugovima. Zauzete Jarčeve očekuju nesuglasice. Problem sa štitnom žlezdom.
VODOLIJA
Veoma je važno da obazrivo upravljate novcem u ovom periodu jer postoji mogućnost previda. Poštujte prioritete. Ovaj dan vam donosi romantičan susret sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Budite realni u proceni. Skloni ste alergijama.
RIBE
Danas mogu iskrsnuti neke prepreke u poslovanju ili one mogu biti u najavi za naredne dane. Važno je da pripremite rezervni plan. Odnos s partnerom je pun razumevanja i podrške, oboje ste spremni na kompromise. Planirajte odlazak na neko kraće putovanje.
