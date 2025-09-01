Slušaj vest

Saturn, planeta discipline, ograničenja i karmičkih lekcija, kreće retrogradno u Ribama od 1. septembra i tu će ostati do početka 2026. godine.

Za mnoge znakove to znači introspektivni period, vraćanje na stare greške i suočavanje sa obavezama koje su gurali pod tepih. Ali jedan znak će posebno osetiti težinu ovog tranzita – i biće na velikom ispitu izdržljivosti.

Reč je o Strelcu. Retrogradni Saturn u Ribama snažno pogađa njihovo polje doma, porodice i unutrašnje sigurnosti. Sve ono što su poslednjih meseci pokušavali da ignorišu – napetosti u porodici, nerešene emotivne traume ili čak pitanja vezana za nekretnine i preseljenja – sada izlazi na površinu. Strelčevi će se osećati kao da gube oslonac, kao da im je zemlja izmaknuta ispod nogu.

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovaj period može doneti osećaj izolovanosti i pritiska, ali upravo to je Saturnova lekcija: da nauči Strelčeve strpljenju, odgovornosti i suočavanju sa sopstvenim strahovima. Umesto da beže od problema, moraće da ih pogledaju u oči i pronađu unutrašnju snagu.

Iako će prvih meseci retrogradnog Saturna biti teško, kraj ovog ciklusa može doneti i ogromnu nagradu – novu stabilnost, jasne granice i osećaj unutrašnje sigurnosti kakav Strelčevi dugo nisu imali. Dakle, iako će im se sada činiti da Saturn ruši sve što imaju, on zapravo gradi temelje za nešto jače i trajnije.

