AmerikankaAselin Šmit podelila je na TikToku svoje iskustvo iz Srbije i otkrila da je potpuno promenila mišljenje o našem mentalitetu i ljudima. Na početku nepoverljiva i uplašena, već nakon nekoliko dana u Beogradu priznala je da je „razoružana srpskom gostoljubivošću“ i da ovakvu ljubaznost nikada ranije nije doživela.

Prvi utisci – strah i sumnja

Kada je sletela u Beograd, Aselin priznaje da je bila rezervisana. Svaki ljubazni gest činio joj se sumnjivim, a osmesi su je zbunjivali. „Pomislila sam da svi imaju neke skrivene namere“, rekla je. Ali, kako je vreme prolazilo, otkrivala je drugu stranu Srbije – onu zbog koje će, kako tvrdi, ovaj put zauvek pamtiti.

Noć koja joj je promenila sve

Jedan beogradski izlazak ostavio je poseban utisak na nju.

„Četiri je ujutru, upravo sam pojela jedan od najboljih pomfrita u životu iz jednog fast fuda i razgovarala s gospodinom od pedesetak godina. Ispričao mi je ceo svoj život – kako je igrao fudbal, živeo u Grčkoj više od dve decenije... Iako je dan počeo loše, završio se nezaboravno. Shvatila sam da su Srbi jedni od najljubaznijih ljudi koje sam ikada upoznala. Ako se ikada zapitate da li da posetite Srbiju – odgovor je da, obavezno!“, ispričala je Amerikanka.

„Ovako nešto ne viđaš u Americi“

Najviše ju je, ipak, fascinirala pažnja koju su joj ukazivali muškarci.

„Otvaraju mi vrata, pomažu oko torbi, puštaju me da uđem u red ispred njih... Čak su se sinoć prepirali ko će da mi plati piće, a ja sam samo sedela sama. Ostala sam bez reči. Posle ovoga ne znam kako ću moći da se vratim kući i izlazim sa Amerikancima. Ovako nešto tamo jednostavno ne postoji“, priznala je Aselin.

Od odbijanja do divljenja

Seća se i trenutka kada je, odmah po dolasku, pogrešno protumačila nameru jednog muškarca.

„Na aerodromu mi je ponudio pomoć sa koferima. Pomislila sam da želi da me opljačka i grubo sam ga odbila. Danas mi je žao zbog toga, jer shvatam da je samo bio ljubazan. Ovde su muškarci zaista džentlmeni – i to je deo njihove kulture. To obožavam!“, poručila je u svom videu.

