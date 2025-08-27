Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici u četvrtak obeležavaju Uspenje Presvete Bogorodice, praznik koji u narodu nosi naziv Velika Gospojina. Reč je o jednom od najvećih i najpoštovanijih u hrišćanskom svetu, a kako je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, tog dana se ne rade teški poslovi, već se vreme posvećuje molitvi, porodici i duhovnom miru. Mnoge vernike muči pitanje da li se na Veliku Gospojinu posti.

Velika Gospojinaposvećena je Bogorodici, koju narod od davnina smatra zaštitnicom doma, porodice i svih vernih. Praznik se slavi u znak sećanja na dan kada se Presveta Bogorodica upokojila, vaznela na nebesa i "predala svoj duh u ruke Spasitelja". Upravo zbog toga ovaj dan ima posebno mesto u srcima vernika, jer podseća na ljubav, veru i snagu koju Majka Božija neprestano pruža onima koji joj se obraćaju u molitvi.

Da li se za Veliku Gospojinu posti?

Uspenje Presvete Bogorodice jedan je od pet Bogorodičinih praznika, a prethodi mu dvonedeljni Gospojinski post.

shutterstock-1175851003.jpg
Na Veliku Gospojinu se posti samo ako pada u sredu i petak Foto: Shutterstock

Post traje od 14. do 28. avgusta. Na samu Veliku Gospojinu vernici poste do jutarnje liturgije i pričešća, a kako ove godine praznik pada u četvrtak, obrok posle službe može da bude mrsan.

Izuzetak su godine kada praznik pada u sredu ili petak – tada se i tog dana zadržava posni poredak (riba, vino i ulje) kao izraz poštovanja prema Bogorodici i crkvenom ustrojstvu.

Podsetimo, ovaj praznik se odvajkada smatrao praznikom žena i majki, pa je u narodu običaj da se na njega ne rade nikakvi veliki poslovi niti započinje nešto novo.

Jedan od najlepših narodnih običaja na Veliku Gospojinu jeste branje lekovitih biljaka i travčica, jer se veruje da je njihovo dejstvo tako još delotvornije. Žene beru borovnice i lekovite trave, verujući da će one doneti zdravlje i blagostanje njihovim porodicama. Posebno je važan bosiljak, koji se smatra božanskom biljkom. Na Veliku Gospojinu, žene dodaju bosiljak u jela kako bi zaštitile ukućane od zla i prizvale blagoslove Presvete Bogorodice.

(Kurir.rs/ Žena.rs)

Ne propustiteŽenaMolitva Bogorodici na početku Gospojinskog posta: Izgovorite ove reči i pronaći ćete duhovni mir i blagostanje
profimedia0382097619.jpg
Pop kultura"Autobus je poleteo ka provaliji, klatili smo se na ivici litice" Ivanu Bosiljčiću život visio o koncu, a onda - čudo: "Kad sam stigao kući, saznao sam..."
ivanbosiljcicofficial-271956636-1015412425995291-974914695410115476-n-1.jpg
ŽenaRIBA PEČENA ISPOD FOLIJE: Počastite se na Veliku Gospojinu, a ovo ZDRAVO JELO preporučuje se i onima koji nisu postili (RECEPT)
riba-pecena-ispod-folije-shutterstock-539392318.jpg
ŽenaZA SVE VAS KOJI POSTITE NA VODI MUSAKA OD PŠENICE I ŠLJIVA: Zdravo, ukusno i zasitno jelo s kojim će SVI biti ODUŠEVLJENI (RECEPT)
musaka-od-psenice-i-sljiva-shutterstock-1426517156.jpg

 VIDEO: Post je Božiji poziv za zajedničarenje sa njim: 

"POST JE BOŽIJI POZIV ZA ZAJEDNIČARENJE SA NJIM" G. Petar: Provocira našu slobodu, da se odrekenmo nasušne potrebe hrane!  Izvor: Kurir televizija