Merkur u Devicinalazi se u svom sedištu, pa ovde ispoljava svoju prirodu na najjasniji i najprirodniji način. Ovaj položaj donosi oštar um, sklonost detaljnom analiziranju i sposobnost da se prepoznaju nijanse koje drugima lako promaknu.

Jasnost i preciznost

Ljudi sa ovim položajem Merkura obično imaju izraženu logiku, praktičnost i organizovanost u razmišljanju, a reči biraju pažljivo, vodeći računa da budu jasne i precizne. Njihov način komunikacijeje racionalan i često prožet kritičkim duhom, jer ne mogu da zaobiđu mane i nedostatke tamo gde ih primete.

Analiza

Merkur u Devici naglašava potrebu za tačnošću, disciplinom i pravilnim redosledom u svemu što se radi, pa ovakvi ljudi često briljiraju u poslovima koji traže pažnju, preciznost i analitički pristup. Ipak, ponekad mogu preterati u kritici ili se izgubiti u sitnicama, jer im perfekcionizam ne dozvoljava da lako zatvore jedno poglavlje i krenu dalje.

Ovo je položaj koji daje prirodnu radoznalost, ljubav prema učenju i stalnu potrebu da se unapredi znanje, a sposobnost da se informacije sortiraju i praktično primene čini ga jednim od najkorisnijih i najefikasnijih izraza Merkurove energije. Merkur će se zadržati u Devici do 18. septembra, a zatim ulazi u Vagu.

Podsetimo, Merkur je trenutno u Lavu.

(Kurir.rs/Informer)

