Tokom narednog meseca imaćemo nekoliko interesantnih tranzita koji donose pozitivne aspekte pripadnicima različitih znakova, a jedan od najudarnijih u astrolški uzbudljivom septembru biće delimično pomračenja sunca.

Kada je reč o finansijskoj dobiti, za neke to znači da se isplati igrati uz nadu da će sreća biti na njihovoj strani!

Dok će većina igrati bez većih očekivanja, tri znaka imaju posebnu naklonost zvezda i mogli bi baš ovog meseca da osvoje neki dobitak.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribama će septembar doneti intuiciju na najjačem nivou. Biće vođene unutrašnjim osećajem i često će birati „pravi broj u pravom trenutku“. Astrolozisavetuju da Ribe obrate pažnju na nagradne igre i lutriju jer bi baš tu mogle da imaju neočekivani dobitak.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device uvek igraju smireno i promišljeno, ali tokom septembra sreća je na njihovoj strani. Najviše uspeha mogu da imaju sredinom nedelje, tj. ponedeljkom, sredom i četvrtkom. Ako se odluče da okušaju sreću, šanse su veće nego inače da im se uložen trud vrati kroz lepu nagradu.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Optimizam i vedar duh Strelčeva dobijaju dodatni vetar u leđa tokom septembra. Ovaj znak će imati dobar osećaj za pravi trenutak i povoljnu priliku. Strelčevi bi trebalo da prate svoju intuiciju, a često će ih ona odvesti pravo ka dobitku.

