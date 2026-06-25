Šta znači "volšeban"? Ovo je samo jedna reč čije značenje mnogi ne znaju.
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Svaki Srbin ih je bar jednom izgovorio: 5 reči čija značenja mnogi ne znaju
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Koliko puta ste čuli neku reč u razgovoru i klimnuli glavom, a da zapravo niste ni znali šta tačno znači? U svakodnevnom govoru Srbi koriste izraze koji zvuče poznato, ali njihovo pravo značenje često ostaje misterija.
Instagram stranica "Dnevna doza pravopisa" izdvojila je pet reči.
1. volšeban
čaroban, čudotvoran,
magijski, tajanstven, neobjšanjiv.
2. nepatvoren
neizveštačen, pravi, izvorni, originalan.
3. zift
nikotinski talog koji nastaje pri pušenju,
katran.
4. apstraktan
koji postoji samo u mislima, zamišljen, misaoni, misleni, pojmovni,
težak za razumevanje, nejasan, nerazumljiv.
5. retrogradan
koji ide unazad, unatrag,
koji opada, slabi, koji se pogoršava, degeneriše.
(Kurir.rs/Mondo)
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