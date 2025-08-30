Slušaj vest

Septembar donosi nove početke za većinu horoskopskih znakova, ali postoje i oni za koje će ovaj mesec biti posebno zahtevan. Govorimo o Rakovima, kojima nekoliko aspekata ne ide na ruku.

Pre svega, mladi Mesec donosi emotivnu osetljivost, introspekciju i osećaj nesigurnosti i egzistencijalne usamljenosti. Sve što je dugo bilo potiskivano sada izlazi na površinu, pa se Rakovi mogu osećati preplavljeno sopstvenim emocijama.

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Najveći izazov dolazi 21. septembra, kada se u Devici odvija delimično pomračenje Sunca, što snažno utiče na područje odnosa i svakodnevnih obaveza kod Raka. Ovo razdoblje može doneti stres na poslu, nesuglasice u porodici ili osećaj da se sve obaveze gomilaju odjednom.

Pomračenja su poznata po tome što donose previranja i neočekivane obrte, a za Rakove će to biti vreme kada će morati da nauče da puste ono što ne mogu da kontrolišu.

Kako Rakovi mogu preživeti septembar?

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Iako je nadolazeći mesec pun izazova, upravo sada Rakovi mogu najviše naučiti o sebi. Umesto da se bore protiv promena, trebalo bi da se okrenu introspekciji i pronađu unutrašnju stabilnost. Usredsređenost na zdravlje, rutinu i emotivnu ravnotežu pomoći će im da lakše prebrode ovaj turbulentan period. Septembar neće biti lak, ali će doneti vredne lekcije i unutrašnje sazrevanje.

