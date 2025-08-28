Slušaj vest

Ljudi vekovima pokušavaju da pronađu odgovor na pitanje - da li je reč o poruci, upozorenju ili tek odrazu naše podsvesti. Pravoslavna crkvaima jasan stav o snovima, a sveštenik otkriva koji.

Psiholozi snovečesto tumače kao ogledalo misli i unutrašnjih strahova, ali pravoslavlje ima drugačiji pristup. Ruski pravoslavni sveštenik, jerej Jevgenij Čebjikin, smiruje vernike i poručuje da nema razloga za paniku.

- Ne treba pridavati previše značaja takvim snovima. Sanjali ste, pa šta? To nije ništa strašno, istakao je on i naglasio da je najvažnije - sećati se svojih preminulih u molitvama, a ne uplašeno analizirati snove.

Tumačenje snova Foto: Profimedia

Pravoslavna crkva ne tumači svaki san kao znak od Boga, ali ni ne odbacuje mogućnost da ponekad može da nosi poruku. Zato se, kako kažu duhovnici, vera i zdrava mera moraju spojiti.

Kako postupiti nakon sna?

Ukoliko sanjate preminule, najbolje je da ih pominjete u molitvama i zapalite sveću za pokoj njihove duše. Na taj način, umesto da živite u strahu i nagađanjima, činite dobro i sebi i njima.

Sanjati pokojnika ne znači da će se dogoditi nešto loše, niti da je to predznak nesreće. U pravoslavnom učenju, takvi snovi su podsećanje na prolaznost života i poziv da se molimo za svoje najmilije. Dakle, umesto straha - molitva i vera.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Najmoćniji dan u godini