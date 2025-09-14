Slušaj vest

Artur Bruks je autor bestselera, kolumnista, profesor u Harvardbiznis školi i naučnik koji istražuje pitanje sreće. Sopstveno istraživanje pomaže mu da optimizuje svoj dan kako bi mogao da se fokusira na pisanje i podučavanje. Prenosimo iz Biznis insajdera njegov tekst, delimično redigovan i skraćen radi jasnoće.

S obzirom na to da moram da uradim mnogo u jednom danu, sve slažem tako da je hemija mog mozga optimizovana za rad, navodi na početku teksta profesor Artur Bruks.

Probudim se u 4:30 ujutru da vežbam

Svako jutro imam dva cilja. Broj 1 je kreativnost i fokus, jer pišem svaki dan. Broj 2 je upravljanje negativnim uticajem ili raspoloženjem. Kao četvrtina stanovništva, i ja sam iznad proseka i u pozitivnom i u negativnom uticaju.

Ustajem u 4:30 ujutro. Postoji mnogo istraživanja koja pokazuju da su kreativnost i produktivnost povećani ako ustanete pre zore. Takođe je neurokognitivno dobro za vas da vidite izlazak sunca.

Uzimam multivitamine, elektrolite i kreatin pre nego što odem u teretanu u 4:45 ujutru. Naporno radim sat vremena svaki dan, a ne radim dok radim. Ne slušam podkaste neuronauke jer ću iscrpljivati dopamin, neuromodulator fokusa.

Moj trening kombinuje kardio i trening otpora. Radim ovu rutinu već 25 godina.

Idem na misu

Ja prisustvujem katoličkoj misi svaki dan u 6:30, sam. Kada sam kod kuće, idem sa svojom ženom, Ester. Ako sam na putu, imam aplikaciju na telefonu koja mi govori gde je najbliža misa. Sjajna stvar u tome što ste katolik jeste da je to kao Starbaks – kao franšizni sistem, sa istim proizvodom na svakom mestu.

Ja sam autentično religiozna osoba, ali misa je takođe važna za mene kao naučnika, jer znam da je meditativni fokus dobar za upravljanje negativnim uticajem i upravljanje kreativnošću i fokusom.

Jedem proteinsku bombu za doručak

Oko 7:30 ujutro jedem proteinsku bombu koja je bogata triptofanom, esencijalnom aminokiselinom koja pomaže u rastu mišića. Imam grčki jogurt, proteinski prah, orašaste plodove i bobice. To mi daje oko 60 grama proteina.

Onda sam spreman da idem. Od 8 ujutro do podneva, imam najbolju koncentraciju.

Pišem 3 do 4 sata

Kada pišem, niko ne ulazi. Ne primam pozive niti gledam društvene mreže. Oko dva i po mojih "radnih prozora" posvećeno je kolumni koju pišem. Uvek radim 10 nedelja pre objavljivanja, jer sam često pokusni kunić za tehnike o kojima pišem. Ako nešto ne funkcioniše, ne objavljujem kolumnu.

Takođe radim na knjigama, koje su teži posao. Knjige mogu da iznesu samo apsolutne dubine očaja.

Predajem ostatak dana

Bruks predaje i pokriva sličan materijal u svojim podkastima.

Oko podneva, jedem još jedan bonus proteina, obično nešto sa sirom ili salatu sa lososom.

Ostatak dana fokusiram se na nastavu, bilo da podučavam kurseve ili snimam epizode podkasta. Ovo zahteva manje dopamina nego pisanje.

Predajem časove nauke o liderstvu i sreći na Harvard Business School i Harvard Kennedi School. Ključ da ne izgorite jeste da se uverite da i dalje imate život; Radim sa puno ljudi koji me organizuju, tako da ne moram da radim 12 sati dnevno tokom vikenda.

Provodim vreme u svom domaćinstvu

Ja sam na putu 48 nedelja godišnje, ali sam skoro uvek kod kuće vikendom.

Imam domove u Bostonu, gde predajem, i severnoj Virdžiniji, gde je moja porodica. Kada sam u Virdžiniji, završim posao u 6 uveče i provodim ostatak večeri sa svojom porodicom.

Imamo višegeneracijsko domaćinstvo. Pitali smo naše troje dece gde žele da podignu svoje porodice kako bismo mogli da pomognemo. Teško mi je da putujem na posao u Bostonu, ali mnogo je gore putovati do unuka.

Moj najstariji sin, 27, živi na prvom spratu naše kuće sa suprugom i sinom. Naš 25-godišnji sin očekuje svoje drugo dete; njegova porodica živi u ulici. A naša 22-godišnja ćerka je u marincima, udaljena 45 minuta.

Ovaj aranžman je odličan za sve. Večeramo kao porodica. Ja puno kuvam i obično pravim neke proteine i povrće. Onda svi idemo da radimo svoje stvari.

Idem na 40-minutne šetnje sa svojom ženom

Super sam zaljubljen u svoju ženu. U braku smo 34 godine. Uvek idemo u šetnju od 40 minuta posle večere jer je to dobar način za metaboliziranje kalorija. Razgovaramo o nečemu što je pročitala ili o nečemu na čemu radim.

Moja supruga i ja idemo u krevet oko 9 uveče, i trudimo se da ne gledamo u ekrane.

Ne mogu sebi priuštiti da ne budem strukturiran. Imam loše nasleđe u svojoj porodici. Imam 61 godinu; u mojim godinama, moja mama je imala tešku tešku demenciju, a ja nisam mnogo mlađi nego kada je moj tata umro u 66. Ne pušim, ne pijem alkohol, ne unosim bilo kakve euforične supstance jer su neurotoksične.

Radost je fokusirati se na stvari koje volim, a to su moja porodica, moja vera i moj rad koji podiže ljude. Najmanje što mogu da uradim je da dizajniram svoj život tako da sam dobar u tome.

