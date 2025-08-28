Od stana napravila repliku Titanika i ljudi su šokirani: Nerealni kadrovi preplavili internet, čak je i pod uredila
Dok većina bira minimalizam i neutralne tonove, jedna Njujorčanka odlučila je da ide potpuno drugim putem – i to tako što je svoj stan pretvorila u umetničku repliku potopljenog broda RMS Titanic.
TikTok kreatorka, poznata pod nalogom @titanicapartment, mesecima predano dokumentuje svaki korak ove neobične transformacije. Njeni snimci otkrivaju kako je vrata prefarbala u stilu brodskog dekora, ugradila prozore u obliku okruglih brodskih obluka (porthole), postavila podove u dubokoj plavoj boji koji simbolizuju okean i prostor oplemenila maketama samog broda.
Za nju, ovo nije samo renoviranje, već živa umetnička instalacija u kojoj i sama stanuje – i koju deli sa svetom putem društvenih mreža.
Pogledajte u galeriji šta je uradila:
Kako je počeo Titanic Apartment projekat?
Zanimljivo je da projekat nije krenuo iz velike ideje, već iz – dosade. Sama kreatorka priznaje da je sve započelo jer je bila “prosto smorena”.
Međutim, ono što je počelo kao mali eksperiment, preraslo je u višemesečni proces sa preko 100 objavljenih video snimaka. Ovaj trend oslikava novu formu ekstremne personalizacije životnog prostora, gde stanovi i kuće postaju platno za fanovske strasti i lične vizije.
Titanik, kao simbol tragične, ali i fascinantne istorije, ostaje večna inspiracija – a ovaj projekat je samo još jedan dokaz koliko snažno priča o brodu iz 1912. godine i dalje zaokuplja javnost.
Život u Titaniku – praktičnost i reakcije publike
TikTokerka je istakla da se u svom “brodskom” stanu oseća sasvim normalno, dok se njen pas na promene i dalje, kako sama kaže, “nimalo ne oduševljava”.
Pogledajte u galeriji i kako izgleda olupina Titanika:
Publika na mrežama reaguje mešavinom fascinacije, šale i zbunjenosti. Komentari variraju od divljenja pred posvećenošću, do duhovitih opaski poput: “Nikad ne znaš šta ljudi rade iza svojih vrata u Njujorku.”
Pitanje bezbednosti
Deo publike izrazio je zabrinutost u vezi sa bezbednošću materijala – naročito tkanina i dekorativnih elemenata – koji bi mogli predstavljati požarnu opasnost. Kreatorka je na to odgovorila da je sve učvršćeno i bezbedno od aprila, naglašavajući da je sigurnost prioritet.
Bonus video: Renoviranje kupatila