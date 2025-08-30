po uzoru na njenog sina nastala je Prokleta avlija

U srednjovekovnoj istoriji Srbije, brojne žene iz plemićkih porodica imale su važnu ulogu u političkim i dinastičkim vezama sa Osmanskim carstvom. Dok su imena poput Olivere Lazarević i Mare Branković relativno poznata, postoji još jedna, danas gotovo zaboravljena Srpkinja koja je imala presudan značaj – Čiček Hatun.

Jedina Srpkinja koja je rodila naslednika sultanu

Za razliku od poznatijih srpskih princeza u osmanskom haremu, Čiček Hatun se izdvaja kao jedina Srpkinja koja je rodila dete osmanskom sultanu. Rodila je princa Džema, sina Mehmeda II Osvajača – istog onog koji je osvojio Carigrad.

O njenom poreklu su postojale brojne teorije – pominjala se kao Grkinja, Mađarica, pa čak i Francuskinja. Ipak, Gijom Kaursen, sekretar vitezova Svetog Jovana, tvrdio je da je ona bila Srpkinja. Njegova tvrdnja ima težinu, jer je bio u ličnom kontaktu sa princom Džemom, njenim sinom.

Ulazak u harem i rođenje princa

Godine 1457, Čiček Hatun je dovedena u osmanski harem, neposredno nakon konačnog pada Srpske despotovine. Dve godine kasnije, 1459. rodila je sina Džema sultanu Mehmedu II. Trudila se da ga vaspita daleko od evropskih uticaja, ali nije uspela – Džem je kasnije oženio Italijanku Elenu, ćerku Nikole di Pitiljane.

Borba za presto i tragičan kraj

Nakon smrti sultana Mehmeda II 1481., Džem se odmah proglasio sultanom Anadolije, suprotstavivši se svom starijem bratu Bajazitu, koji je odavno važio za naslednika. Džem je imao podršku pojedinih vezira i begova, ali Bajazit je imao ključno savezništvo s janjičarima i velikim vezirom. U sukobu za presto, Bajazit je izašao kao pobednik i postao osmi osmanski sultan.

Džemov pokušaj da se domogne vlasti tragično je završen – ubili su ga janjičari lojalni Bajazitu. Čiček Hatun je nakon sinovljeve smrti pobegla u Kairo, gde je i preminula 1498. godine, u svojoj 67. godini života.

Istorijski i književni odjek

Sudbina princa Džema ostavila je trag ne samo u istoriji, već i u umetnosti. Njegov lik inspirisao je Ivu Andrića za lik Džem-sultana u čuvenoj knjizi „Prokleta avlija“.

Takođe, deo ove priče ekranizovan je u turskoj seriji "Fatih", u kojoj je ulogu Čiček Hatun tumačila glumica Gamze Ozčelik, oživljavajući lik žene koja je bila svedok velikih previranja u jednom od najburnijih perioda Osmanskog carstva.

