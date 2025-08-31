Slušaj vest

Ubistvo Grigorija Raspućina, zloglasnog „ludog monaha“ iz Rusije, već više od jednog veka hrani legende i teorije zavere. Njegova smrt nije bila samo skandal, već i detonator koji je dodatno destabilizovao ionako krhku imperiju Romanovih.

Portret poslednje kraljevske porodice u istoriji Rusije- Kralj Nikolaj Romanov sa suprugom i decom Foto: Harris & Ewing / Bridgeman Images / Profimedia

Zaverenici – grupa ruskih plemića – odlučili su da ga uklone 30. decembra 1916. godine, u podrumu palate Moika, luksuznog doma kneza Feliksa Jusupova, jednog od najbogatijih ljudi u Rusiji i supruga Irine, jedine biološke nećake cara Nikolaja II. Nekoliko dana kasnije, Raspućinovo unakaženo telo pronađeno je u reci Nevi.

Uspon jednog seljaka do carskog dvora

Raspućin je rođen 1869. u selu Pokrovskoje na reci Turi, u Sibiru. Njegov život u početku nije obećavao ništa posebno – bio je običan seljak, poznat po nestašluku i sukobima sa lokalnim vlastima. Sa 18 godina oženio je seosku devojku Praskovju Dubrovinu, s kojom je imao sedmoro dece, ali su samo troje – Marija, Dmitrij i Varvara – doživeli odraslo doba.

Grigorij Raspućin – portret “Ludog monaha” iz Sibira Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Godine 1892. Raspućin odlazi u manastir, tražeći duhovno prosvetljenje. Iako nikada nije bio zaređen, njegov asketski izgled, religiozna strast i snažna harizma brzo su ga izdvojili među takozvanim „lutajućim svetim ljudima“. Za razliku od većine njih, on se nije odrekao porodice – i kasnije je preselio ćerke u Petrograd, gde su živele s njim.

Njegova reputacija čudotvorca dovela ga je do ruskog pravoslavnog sveštenstva, a zatim i do carskog para. Nikolaj II zapisao je u oktobru 1906:

„Pre nekoliko dana primio sam jednog seljaka iz Tobolskog okruga, Grigorija Raspućina, koji mi je doneo ikonu Svetog Simeona. Ostavio je neverovatno snažan utisak i na Njen Veličanstvo i na mene, toliko da je naš razgovor, umesto pet minuta, trajao više od sat vremena.“

Nikolaj Romanov, Aleksandra Romanov Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Aleksandra Fjodorovna bila je opterećena bolešću sina Alekseja, naslednika prestola, koji je bolovao od hemofilije. Raspućin je svojim molitvama i savetima uspevao da smiri cara i još više – da majci ulije veru da će njen sin preživeti. Zbog toga je stekao gotovo mitski status u carskom domu.

„Ludi monah“ i kontroverze

Iako se predstavljao kao sveti čovek, Raspućin je izvan dvora živeo razuzdano – bio je poznat po pijanstvu i aferama s brojnim ženama, od prostitutki do aristokratkinja. Njegova žena Praskovja nikada se nije bunila, komentarišući: „Ima ga dovoljno za sve.“

Foto: Pictures From History / akg-images / Profimedia

Štampa, oslobođena cenzure posle 1905, raspirivala je skandale. Glasine su kružile Evropom – od toga da Raspućin ima intimnu vezu s caricom, do tvrdnji da je nemački špijun koji želi da uništi rusku vojsku. Najbizarnija optužba bila je da je pokušao da izazove epidemiju kolere u Petrogradu pomoću otrovanih jabuka iz Kanade.

Tokom Prvog svetskog rata njegov politički uticaj dodatno raste: dok je Nikolaj otišao na front, Aleksandra je faktički vladala carstvom – i gotovo slepo slušala Raspućinove savete. To je izazivalo bes aristokratije i naroda, koji su u „svetom čoveku“ videli oličenje korupcije.

Zavera i ubistvo

Feliks Jusupov, rasipni aristokrata koga je caričina ćerka opisala kao „besposlenog dendi-ja“, našao je priliku da se predstavi kao spasitelj Rusije.Udružio se s velikim knezom Dmitrijem i drugim plemićima da uklone Raspućina i spasu carstvo.

Najpoznatija verzija ubistva potiče iz Jusupovljevih memoara (1928). On tvrdi da je Raspućina namamio u palatu pod izgovorom da će upoznati Irinu, koja uopšte nije bila tu. Služio mu je kolače i vino zatrovano cijanidom, ali „monah“ nije pokazivao nikakve znake trovanja.

Prikaz ubistva Grigorija Raspućina Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

U panici, Jusupov je uzeo pištolj Dmitrija i pucao u njega, ali Raspućin navodno nije umirao. Prema toj verziji, tek posle više metaka i bacanja u Nevu konačno je podlegao – iako su kružile glasine da se udavio jer su mu pluća bila puna vode.

Ova verzija ubrzo je postala deo popularne kulture – od filmova do čuvene disko pesme „Rasputin“ grupe Boney M..

Fjodor Dostojevski, Braća Karamazovi „Sveti čovek je onaj koji uzme tvoju dušu i tvoju volju i učini ih svojima. Kada izabereš svog svetog čoveka, ti se odričeš svoje volje. Predaješ mu je u potpunoj pokornosti, u potpunom odricanju.“

Međutim, istina je verovatno manje senzacionalna. Autopsija je pokazala da nije bilo ni traga otrovu ni davljenja – Raspućin je ubijen hicem u glavu iz neposredne blizine. Njegova ćerka Marija, koja je kasnije emigrirala i radila kao krotiteljka lavova u cirkusu, tvrdila je da je Jusupov izmislio priču o „đavolskoj izdržljivosti“ kako bi sebe predstavio kao heroja.

Odjek u narodu i posledice

Reakcije na ubistvo bile su podeljene. Aristokratija je slavila i javno aplaudirala Jusupovu i njegovim saučesnicima. Seljaci, međutim, oplakivali su Raspućina, videći u njemu prvog „običnog čoveka“ koji je došao do samog cara – i kojeg su bogataši ubili.

Na kraju, zavera nije imala željeni efekat. Car i carica nastavili su po starom, a samo tri meseca kasnije, u martu 1917, Nikolaj II bio je prisiljen da abdicira. Time je okončana 300-godišnja vladavina Romanovih. Već naredne godine, boljševici su brutalno pogubili celu carsku porodicu.

Demonstracije u Petrogradu 1917, uvod u revoluciju. Foto: Ann Ronan Picture Library/Heritage-Images, The Print Collector / Alamy / Profimedia

Za revolucionare, Raspućin je postao simbol truleži carskog režima. Njegova smrt bila je poslednji trzaj aristokratije da zadrži vlast, ali bezuspešan. Lider Privremene vlade Aleksandar Kerenski kasnije je izjavio:

„Bez Raspućina ne bi bilo Lenjina.“

