"Ludi monah" utro put Lenjinu: Kraljevska porodica mu jela iz ruke, a zbog njegovih razvratnih noći se tresla Rusija
Ubistvo Grigorija Raspućina, zloglasnog „ludog monaha“ iz Rusije, već više od jednog veka hrani legende i teorije zavere. Njegova smrt nije bila samo skandal, već i detonator koji je dodatno destabilizovao ionako krhku imperiju Romanovih.
Zaverenici – grupa ruskih plemića – odlučili su da ga uklone 30. decembra 1916. godine, u podrumu palate Moika, luksuznog doma kneza Feliksa Jusupova, jednog od najbogatijih ljudi u Rusiji i supruga Irine, jedine biološke nećake cara Nikolaja II. Nekoliko dana kasnije, Raspućinovo unakaženo telo pronađeno je u reci Nevi.
Uspon jednog seljaka do carskog dvora
Raspućin je rođen 1869. u selu Pokrovskoje na reci Turi, u Sibiru. Njegov život u početku nije obećavao ništa posebno – bio je običan seljak, poznat po nestašluku i sukobima sa lokalnim vlastima. Sa 18 godina oženio je seosku devojku Praskovju Dubrovinu, s kojom je imao sedmoro dece, ali su samo troje – Marija, Dmitrij i Varvara – doživeli odraslo doba.
Godine 1892. Raspućin odlazi u manastir, tražeći duhovno prosvetljenje. Iako nikada nije bio zaređen, njegov asketski izgled, religiozna strast i snažna harizma brzo su ga izdvojili među takozvanim „lutajućim svetim ljudima“. Za razliku od većine njih, on se nije odrekao porodice – i kasnije je preselio ćerke u Petrograd, gde su živele s njim.
Njegova reputacija čudotvorca dovela ga je do ruskog pravoslavnog sveštenstva, a zatim i do carskog para. Nikolaj II zapisao je u oktobru 1906:
„Pre nekoliko dana primio sam jednog seljaka iz Tobolskog okruga, Grigorija Raspućina, koji mi je doneo ikonu Svetog Simeona. Ostavio je neverovatno snažan utisak i na Njen Veličanstvo i na mene, toliko da je naš razgovor, umesto pet minuta, trajao više od sat vremena.“
Aleksandra Fjodorovna bila je opterećena bolešću sina Alekseja, naslednika prestola, koji je bolovao od hemofilije. Raspućin je svojim molitvama i savetima uspevao da smiri cara i još više – da majci ulije veru da će njen sin preživeti. Zbog toga je stekao gotovo mitski status u carskom domu.
„Ludi monah“ i kontroverze
Iako se predstavljao kao sveti čovek, Raspućin je izvan dvora živeo razuzdano – bio je poznat po pijanstvu i aferama s brojnim ženama, od prostitutki do aristokratkinja. Njegova žena Praskovja nikada se nije bunila, komentarišući: „Ima ga dovoljno za sve.“
Štampa, oslobođena cenzure posle 1905, raspirivala je skandale. Glasine su kružile Evropom – od toga da Raspućin ima intimnu vezu s caricom, do tvrdnji da je nemački špijun koji želi da uništi rusku vojsku. Najbizarnija optužba bila je da je pokušao da izazove epidemiju kolere u Petrogradu pomoću otrovanih jabuka iz Kanade.
Pogledajte u galeriji Raspućinove portrete:
Tokom Prvog svetskog rata njegov politički uticaj dodatno raste: dok je Nikolaj otišao na front, Aleksandra je faktički vladala carstvom – i gotovo slepo slušala Raspućinove savete. To je izazivalo bes aristokratije i naroda, koji su u „svetom čoveku“ videli oličenje korupcije.
Zavera i ubistvo
Feliks Jusupov, rasipni aristokrata koga je caričina ćerka opisala kao „besposlenog dendi-ja“, našao je priliku da se predstavi kao spasitelj Rusije.Udružio se s velikim knezom Dmitrijem i drugim plemićima da uklone Raspućina i spasu carstvo.
Najpoznatija verzija ubistva potiče iz Jusupovljevih memoara (1928). On tvrdi da je Raspućina namamio u palatu pod izgovorom da će upoznati Irinu, koja uopšte nije bila tu. Služio mu je kolače i vino zatrovano cijanidom, ali „monah“ nije pokazivao nikakve znake trovanja.
U panici, Jusupov je uzeo pištolj Dmitrija i pucao u njega, ali Raspućin navodno nije umirao. Prema toj verziji, tek posle više metaka i bacanja u Nevu konačno je podlegao – iako su kružile glasine da se udavio jer su mu pluća bila puna vode.
Ova verzija ubrzo je postala deo popularne kulture – od filmova do čuvene disko pesme „Rasputin“ grupe Boney M..
„Sveti čovek je onaj koji uzme tvoju dušu i tvoju volju i učini ih svojima. Kada izabereš svog svetog čoveka, ti se odričeš svoje volje. Predaješ mu je u potpunoj pokornosti, u potpunom odricanju.“
Međutim, istina je verovatno manje senzacionalna. Autopsija je pokazala da nije bilo ni traga otrovu ni davljenja – Raspućin je ubijen hicem u glavu iz neposredne blizine. Njegova ćerka Marija, koja je kasnije emigrirala i radila kao krotiteljka lavova u cirkusu, tvrdila je da je Jusupov izmislio priču o „đavolskoj izdržljivosti“ kako bi sebe predstavio kao heroja.
Odjek u narodu i posledice
Reakcije na ubistvo bile su podeljene. Aristokratija je slavila i javno aplaudirala Jusupovu i njegovim saučesnicima. Seljaci, međutim, oplakivali su Raspućina, videći u njemu prvog „običnog čoveka“ koji je došao do samog cara – i kojeg su bogataši ubili.
Na kraju, zavera nije imala željeni efekat. Car i carica nastavili su po starom, a samo tri meseca kasnije, u martu 1917, Nikolaj II bio je prisiljen da abdicira. Time je okončana 300-godišnja vladavina Romanovih. Već naredne godine, boljševici su brutalno pogubili celu carsku porodicu.
Za revolucionare, Raspućin je postao simbol truleži carskog režima. Njegova smrt bila je poslednji trzaj aristokratije da zadrži vlast, ali bezuspešan. Lider Privremene vlade Aleksandar Kerenski kasnije je izjavio:
„Bez Raspućina ne bi bilo Lenjina.“
Bonus video: Rusija u doba Romanovih